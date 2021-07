Pegasus-schandaal breidt uit: ook Marokkaanse koning en Macron in vizier

De Franse president Emmanuel Macron. Beeld EPA

De Israëlische software, aanvankelijk bedoeld om terroristen op te sporen, moest mogelijk ook worden ingezet tegen de koning van Marokko, Mohammed VI. Daarnaast golden meerdere presidenten als doelwit, zoals het Franse staatshoofd Macron, en premiers, zoals de voormalige Belgische regeringsleider Charles Michel, nu een Europees leider.

Hun telefoonnummers, en die van veel van hun prominente contacten, staan op een lijst van ruim 50.000 nummers waarop de geavanceerde Pegasus-spyware kon worden losgelaten.

Zakspionnen

Omdat hun smartphones niet beschikbaar zijn voor controle is niet bekend of ze ook daadwerkelijk zijn gehackt, meldt de krant The Washington Post na internationaal onderzoek met andere media.

Het blijft dus onduidelijk of iemand erin is geslaagd ‘deze zeer persoonlijke apparaten om te zetten in zakspionnen die in staat zijn om bijna elke beweging, communicatie en persoonlijke relatie van een nationale leider te volgen’, aldus het dagblad.

Overheden

Onlangs was al onthuld dat Pegasus, van het Israëlische cybersecuritybedrijf NSO, door overheden wordt misbruikt om onder meer kritische journalisten, mensenrechtenactivisten en leden van de oppositie te bespioneren via geïnfecteerde smartphones.

Drijvende kracht achter het omvangrijke Pegasus-onderzoek is de organisatie Forbidden Stories in Parijs. De Franse justitie is inmiddels een onderzoek begonnen na klachten van twee journalisten.