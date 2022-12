Paus spreekt op kerstavond over oorlog en zorg voor armen

Paus Francis (rechts) tijdens de traditionele avondmis op kerstavond in de Sint-Pietersbasiliek. Beeld AFP

De Paus sprak zich uit tegen oorlogen in het algemeen. “Hoeveel oorlogen hebben we gezien. En op hoeveel plekken wordt, zelfs vandaag, de menselijke waardigheid en vrijheid met minachting behandeld.”

De 86-jarige Paus laat regelmatig merken dat hij de oorlog in Oekraïne ‘bruut en wreed’ vindt en is kritisch op Rusland. Hij spreekt over ‘gruwelijkheden’ en een niet uitgelokte agressie. Franciscus riep eerder deze maand mensen op om minder aan kerstinkopen uit te geven om de Oekraïeners te helpen de winter door te komen.

Daarnaast was in zijn toespraak veel aandacht voor armen en kwetsbaren, die het voornaamste slachtoffer zijn van hebzucht. Hij verafschuwde een wereld ‘hongerig naar geld, macht en genoegen’.

Eerste mis sinds corona

Het was de eerste kerstmis met een gevulde Sint-Pieter na twee jaar met coronamaatregelen. Er zaten 7000 mensen in de kerk en nog eens 4000 mensen volgden de avond op het plein. Zondag spreekt de Paus nog zijn zegen Urbi et Orbi uit vanaf het balkon van de kerk.

