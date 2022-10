Partijcongres in Peking: hoe hard kan Xi zijn stempel drukken op China – en de rest van de wereld?

Een vrouw neemt een foto van president Xi Jinping in het Museum van de Communistische Partij in Peking. Xi Jinping wil voor de derde keer als partijleider worden benoemd. Beeld ANP/EPA

Het partijcongres dat zondag begint, is hét moment om een idee te krijgen welke kant Peking op wil. Het is immers de Communistische Partij die de dienst uitmaakt in het land. En Peking, dat is Xi Jinping (69). Voor het eerst sinds Mao Zedong wordt een partijleider voor een derde keer benoemd. Door de façade van propaganda en egards zal duidelijk worden hoe sterk Xi Jinping écht staat, en hoe de Chinese agenda er de komende jaren uitziet.

1. Hoeveel van zijn eigen mensen krijgt Xi mee?

Een van de belangrijkste agendapunten is een reeks topbenoemingen. Die personele wijzigingen zijn de beste manier om te beoordelen hoeveel tegenwerking Xi achter de schermen krijgt. Hoeveel moet de partijleider inleveren om zich te verzekeren van een derde termijn? Het antwoord ligt in de opvolging van premier Li Keqiang. Favorieten zijn Hu Chunhua, die nog werd aangesteld door Xi’s voorganger Hu Jintao, en Wang Yang. Beiden hebben een liberalere visie, en deden ervaring op in de stad – en economisch powerhouse – Guangdong. Of wordt het toch een van Xi’s aanhangers, zoals Chen Min’er (die in 2017 nog werd getipt als opvolger) of de Sjanghainese partijbaas Li Qiang? De premier gaat over de economie, dus hoe meer Xi er zijn stempel op kan drukken, hoe makkelijker hij er zijn agenda doorheen krijgt.

2 Hoe oud zijn de kandidaten?

Er is nog altijd geen opvolger voor Xi in zicht. Maar de leeftijden van de mannen (en de eenzame, symbolische vrouw) in het politbureau geven belangrijke aanwijzingen. De formule is als volgt: leden van het staand comité van het politbureau die over vijf jaar, bij de volgende benoemingsronde, nog (lang) géén 68 zijn, maken kans Xi op te volgen. De traditie wil namelijk dat partijbonzen op die leeftijd met pensioen gaan. Iedereen behalve Xi zelf, want die is 69. En de Partij is creatief, want als het niet binnen de Partij kan, dan is er nog altijd het staatsapparaat. Zo werd Xi’s vriend Wang Qishan (74) vicepresident.

3. Wat verandert er in het Partijstatuut?

Dit is hét moment om het statuut van de Communistische Partij te updaten. China’s ‘modernisering van het marxisme’ moet worden bijgeschreven, zo besloot het politbureau vorige maand. De partijtop sprak toen ook over ‘nieuwe bestuursconcepten’ die erin zouden moeten. Heel vaag allemaal, maar het kan grote gevolgen hebben voor China. Xi zou zijn eigen invloed er voor de langere termijn in kunnen vastleggen. Een suggestie die al langer rondgaat, is dat hij het voorzitterschap van de partij in ere herstelt. Die titel werd niet lang na Mao Zedongs heerschappij vervangen door secretaris-generaal. Xi heeft al allerlei leiderschapstitels, waaronder het eerbiedige Lingxiu, dat hem op gelijke hoogte met Mao zet. Maar ‘voorzitter’ heeft een praktisch effect. Zo kan hij het dagelijks bestuur van de partij en het land uit handen geven, terwijl hij tóch alle touwtjes in handen houdt.

4. Wat worden Xi’s nieuwe stokpaardjes?

Het andere belangrijke agendapunt is het werkrapport dat Xi Jinping bij de opening presenteert, doorgaans in een urenlange toespraak. In 2017 haalde hij een record van 3 uur en 20 minuten. Maar wat staat er in dat rapport? Gedeelde Welvaart zou een nieuw politiek stokpaardje kunnen zijn. Xi wil er de gigantische ongelijkheid mee aanpakken, maar het is ook een manier om liberalisering en individualisering in de samenleving aan banden te leggen.

En hoe staat het ervoor met eerdere stokpaardjes? Er is de laatste tijd kritiek op de geldverslindende Nieuwe Zijderoute, een internationaal vervoersnetwerk, dus die wordt mogelijk wat naar achteren geschoven. En er zijn nieuwe programma’s die de invloed van China in het buitenland verstevigen, zoals het Wereldwijde Ontwikkelingsinitiatief, en het broertje: het Veiligheidsinitiatief. Hoe prominenter dit soort programma’s in het werkrapport staan, hoe meer de wereld er van gaat merken.

5. Hoe wordt over Taiwan gesproken?

Xi’s toon over de ‘afvallige provincie’ Taiwan werd de afgelopen jaren steeds harder. Deze zomer kwam het tot een climax toen de Amerikaanse parlementsvoorzitter Nancy Pelosi er op bezoek ging. Het Chinese leger kroop onder het mom van militaire oefeningen een stuk dichter tegen het Taiwanese grondgebied aan. Vóórdat de Volksrepubliek haar honderdste verjaardag viert in 2049, moet Taiwan zijn teruggehaald. Liefst nog binnen Xi’s ambtstermijn. En aangezien zijn positie niet veel sterker kan worden dan die nu is, moet hij gaan opschieten.

6. En de vraag die iedereen bezighoudt: komt er lucht in het moordende zerocovidbeleid?

Nee, schreef CCP-spreekbuis Het Volksdagblad afgelopen week. Het zerocovidbeleid werkt immers, is de stelling. Misschien kan er na het Volkscongres van komend voorjaar voorzichtig versoepeld worden? Nee, zei toen ook topepidemioloog Liang Wannian op staatszender CCTV. Hij legde uit dat het ‘wetenschappelijk niet mogelijk is om een duidelijke tijdslijn te maken’. Het beleid moet mensenlevens redden, maar legt door de strenge lockdowns enorme druk op de economie en de samenleving.