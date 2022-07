Partij van vermoorde oud-premier Japan behoudt meerderheid bij verkiezingen

Stemmentellers aan het werk in Tokio. Beeld Kazuhiro NOGI/AFP

Analisten hadden al voorspeld dat de moord een boost zou geven aan de Liberaal Democratische Partij (LDP) van premier Fumio Kishida, een beschermeling van Abe. Ze stevent volgens de exitpolls af op op 59 tot 69 zetels, meer dan de huidige 55. Met coalitiepartner Komeito erbij is de regeringscoalitie op weg naar tussen de 69 en 83 van de in totaal 125 vrijgekomen plaatsen in de Japanse Eerste Kamer. De officiële verkiezingsuitslag volgt maandag.

Shinzo Abe, die van 2006 tot 2007 en van 2012 tot 2020 minister-president was, werd vrijdag neergeschoten tijdens een verkiezingstoespraak in Nara, zo’n 370 kilometer ten zuiden van hoofdstad Tokio. De politicus werd per helikopter overgebracht naar een ziekenhuis, waar hij aan zijn verwondingen bezweek.

Abes lichaam werd zaterdag overgebracht naar zijn woning in Tokio, waar hooggeplaatste partijleden hem de laatste eer bewezen. Volgens Japanse media wordt maandagavond een wake gehouden voor de oud-premier en vindt zijn begrafenis dinsdag plaats in besloten kring.

Moeder kaalgeplukt

Beveiligers van Abe wisten de schutter vlak na de schoten te overmeesteren. Tetsuya Yamagami (41) bleek een zelfgemaakt vuurwapen te hebben gebruikt waarvan hij de onderdelen online had gekocht.

De Japanse politie maakte zaterdag bekend dat de verdachte een wrok koesterde tegen een religieuze organisatie die 'zijn moeder kaalplukte’ en volgens hem verbonden was met Abe. De geldproblemen van Yamagamis moeder veroorzaakten een breuk in de familie.

Omwille van het onderzoek noemde de politie de naam van de religieuze organisatie niet. Volgens het Japanse zakenmagazine Gendai Business gaat het echter om de Verenigingskerk, beter bekend als de Moonsekte (zie kader). Yamagami zou de leider van de Japanse tak aanvankelijk als doelwit hebben gehad.

Ontslag

Tetsuya Yamagami leidde een relatief anoniem bestaan in Nara, vertelde een oud-collega aan de Japan Times. “Ik had nooit het gevoel dat hij politieke overtuigingen had. Ik kan hem niet in verband brengen met de aanslag.”

Yamagami had na het behalen van zijn middelbareschooldiploma ‘geen idee’ wat hij wilde doen, schreef hij in het jaarboek. Als jonge twintiger diende hij bijna drie jaar – tot in 2005 – bij de Japanse maritieme zelfverdedigingstroepen op een basis in Hiroshima.

Wat hij daarna deed, is onduidelijk. Bekend is wel dat Yamagami in de herfst van 2020 een baan kreeg bij een productiebedrijf in de regio Kansai en in mei 2022 ontslag nam omdat hij ‘moe’ was. Ter voorbereiding op de moord op Abe bezocht hij de afgelopen tijd meerdere plekken waar de oud-premier verkiezingstoespraken hield.