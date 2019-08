Partij Johnson verliest zetel in parlement

Boris Johnson, premier van het Verenigd Koninkrijk. Beeld EPA

De verkiezingen waren noodzakelijk, omdat het Conservatieve parlementslid Chris Davies van het kiesdistrict Brecon en Radnorshire was veroordeeld voor het vervalsen van uitgaven die hij had gedaan. De liberaal-democratische kandidaat Jan Dodds won met 13.826 stemmen. Davies, die zich opnieuw verkiesbaar had gesteld, werd tweede met 12.401 stemmen.

De Liberale Democraten staan bekend als een pro-Europese Unie-partij. “De krimpende meerderheid van Boris Johnson maakt duidelijk dat hij geen mandaat heeft om ons uit de EU te leiden”, zei liberaal-democratische leider Jo Swinson, wiens partij nu dertien zetels in het parlement heeft.