Parlementslid Argentinië kust borsten vrouw tijdens videovergadering

Juan Emilio Ameri raakte in opspraak nadat hij de borsten van zijn vrouw kuste tijdens een videovergadering. Beeld Screenshot

Toen parlementslid Juan Emilio Ameri het shirt van zijn vrouw, die bij hem op schoot zat, naar beneden trok en haar borst kuste waren ook andere wetgevers die vanwege het coronavirus vanuit huis deelnamen aan de zitting op het scherm te zien.

Lagerhuisvoorzitter Sergio Massa schorste de sessie kort na het tafereel en schorste het parlement. “Deze afgelopen maanden waarin we op afstand hebben gewerkt, hebben we meerdere incidenten gehad waarbij afgevaardigden in slaap vielen of whisky dronken,” zei Massa. “Maar vandaag hebben we een situatie gehad waarin de grenzen van dit Huis echt zijn overschreden.”

Ameri, die uit de noordoostelijke provincie Salta komt, bood na afloop in een radio-interview zijn excuses aan voor het incident. Hij zei dat hij dacht dat zijn vrouw en hij niet in beeld waren. “Hier in het midden van het land is de verbinding heel slecht,” aldus Ameri. Hij voegde daaraan toe dat zijn vrouw dagen daarvoor borstimplantaten had gekregen, en hij haar op dat moment vroeg hoe het met haar ging.

De regeringscoalitie heeft in een verklaring laten weten dat een commissie zich zal beraden over de uiteindelijke sancties voor Ameri, die nu tot nader orde is geschorst.