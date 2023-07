Parlement Israël beperkt invloed rechters op politiek na maanden van protesten: ‘Dit is pas het begin’

Beeld REUTERS

Een meerderheid van het parlement wil niet meer dat Israëlische rechtbanken kunnen oordelen of regeringsbesluiten ‘redelijk’ zijn of niet. De macht van het Hooggerechtshof, dat beleid toetst, wordt daarmee beknot. Van het parlement, de Knesset, met zijn 120 afgevaardigden, stemden alle 64 leden van de coalitiepartijen voor het voorstel. Dat gebeurde bij nul tegenstemmen: de oppositie boycotte de stemming en verliet uit protest de zaal.

Ook minister van Defensie Yoav Gallant stemde voor, ondanks dat hij eerder had opgeroepen tot een compromis, meldt de Israëlische krant Haaretz. In maart stapte Gallant op vanwege de hervormingen (en nadat reservisten dreigden zich niet beschikbaar te stellen in het leger), die toen al maanden leidden tot grote protesten. Hij bleef uiteindelijk in functie, maar pas nadat de stemming over de wet werd uitgesteld tot na het reces. Tot nu.

Aan de stemming van maandag waren marathondebatten voorafgegaan die al duurden sinds zondagochtend. Onderhandelingen over een compromis, zelfs terwijl de stemming al bezig was, leverden niets op.

Willekeurige benoemingen

Critici vrezen dat de veranderingen corruptie en willekeurige benoemingen op belangrijke posten en ontslagen in de hand werkt. De regering-Netanyahu daarentegen beschuldigt de rechterlijke macht ervan zich te veel te bemoeien met politieke beslissingen.

Israël heeft geen geschreven grondwet. Het Hooggerechtshof geldt daarom als bijzonder belangrijk voor het handhaven van de rechtsstaat en de mensenrechten.

Beide kampen stelden maandag dat ‘dit pas het begin is’. De ultrarechtse minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben-Gvir doelde op verdere hervormingen, terwijl oppositieleider Yaïr Lapid zei naar het Hooggerechtshof te stappen.

Grote verdeeldheid

De voorstellen verdelen de Israëlische samenleving tot op het bot. Vrijwel wekelijks zijn er al maanden massale demonstraties tegen de verzwakking van de rechterlijke macht. Ook rond de stemming waren er betogingen, onder meer bij de Knesset. In Amsterdam stonden om de twee weken demonstranten op het Jonas Daniël Meijerplein.

Ook westerse landen, de Amerikaanse president Biden voorop, hebben bij Netanyahu benadrukt hoe belangrijk een onafhankelijke rechtspraak is voor de democratie. Met name de VS is een onmisbare partner voor Israël, zowel militair als politiek.

