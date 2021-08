Parlement Brazilië blokkeert plan grondwetswijziging Bolsonaro

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro (midden) tijdens de militaire parade. Beeld AP

Een van de voorgestelde veranderingen in Bolsonaro’s voorstel was om voortaan papieren stembiljetten te gebruiken in verkiezingen, omdat het huidige elektronische kiessysteem fraude in de hand zou werken. Bolsonaro heeft gedreigd de resultaten van de presidentsverkiezingen van volgend jaar niet te accepteren als het kiessysteem onveranderd blijft. Volgens de laatste peilingen zou hij nu verliezen van de linkse ex-president Luiz Inacio Lula da Silva.

Eerder op de dag, enkele uren voor de stemming in het Lagerhuis, had het leger een grootschalige militaire parade gehouden. Geflankeerd door de bevelhebbers van de strijdkrachten stond Bolsonaro buiten het presidentiële paleis terwijl de militaire parade voorbijkwam.

Politici in Brazilië noemden de parade van marinetanks en gepantserde personenwagens vlak voor de belangrijke stemming een vorm van intimidatie.

Volgens het leger stond de parade al op de agenda lang voordat de stemming in het Lagerhuis was gepland. De parade zou slechts bedoeld zijn geweest om de president uit te nodigen voor een jaarlijkse militaire oefening op zondag. Een officier in gevechtsuitrusting overhandigde de president inderdaad die bewuste uitnodiging.