Parijse cafés hangen hun gevels vol (plastic) bloemen: ‘Men heeft door alle rampspoed behoefte aan mooie dingen’

Een groepje Amerikaanse toeristen komt aanlopen en allemaal tegelijk pakken ze hun telefoon. De camera wordt naar boven gericht, naar de gevel van brasserie Au Chien Qui Fume in het centrum van Parijs. “Look at that!,” roepen twee meisjes. De muur is letterlijk behangen met paarse en roze Japanse kersenbloesem. Niet de echte, maar kunstbloemen. De hele eerste verdieping is bekleed. Als een kleurrijke hangende tuin in de lente.

Als de foto’s genomen zijn, tikken alle toeristen op hun schermpje. Klík! – en de bebloemde gevel staat op instagram. De hashtags: #beauty, #flowers en #Paris. De Franse hoofdstad is bezig een nieuwe reputatie te verwerven op sociale media. De stad lijkt meer en meer te worden aangekleed met bloemendecoraties. Hotels, cafés, restaurants en winkels: ze willen allemaal kleurig en bebloemd voor de dag komen.

“Wij zijn er in september vorig jaar mee begonnen en het is een enorm succes,” zegt een van de uitbaters van Au Chien Qui Fume. “De toeristen staan hier elke dag voor de deur, ze posten allemaal hun foto’s op sociale media. Wat voor die mensen online herinneringen zijn, is voor ons reclame. Veel van die extra toeristen wippen ook even binnen om iets te eten.”

Chocolaterie

Een lingeriewinkel, een chocolaterie, een makelaarskantoor en zelfs een slagerij: overal in Parijs hangen kunstbloemen. Soms een eenvoudig tafereeltje, vaak een weelderige massa. Het zet zoden aan de dijk. Sommige Parijse restaurants zagen hun omzet met 50 procent stijgen dankzij de bloemen aan de gevel en de buzz op sociale media.

De creaties zijn heel vaak het werk van dezelfde bloemenkunstenaar, Luc Deschamps. “Ik ben al 40 jaar bloemist in Parijs. En ik ben derde generatie in mijn familie die in de bloemen zit,” vertelt hij. “Ik werk vooral in de luxesector. Ik maak bloemencreaties voor bijvoorbeeld Dior en Chanel. Maar zeven jaar geleden werd me voor het eerst gevraagd de gevel van een restaurant in Parijs te bekleden.”

Dat was óók in de tijd dat Instagram wereldwijd een succes werd. De Parijse gevel van restaurant Maison Sauvage in Saint-Germain des Prés werd meteen een insta-hit. En beetje bij beetje begon het fenomeen om zich heen te grijpen. En nu is echt sprake van een piek. “Een paar jaar geleden kreeg ik een keer in de twee maanden een opdracht. Nu bekleed ik een gevel per dág met bloemen,” zegt Deschamps. “Ik ben helemaal overdonderd door het succes.”

Hij werkt nu aan bloemdecoraties voor een winkelcentrum en moet de muren van een juwelier met rozen aankleden. “En ik ga nu ook in Brussel aan de slag.”

Volgens hem is het succes mede te danken aan het tijdsgewricht. “We hebben corona gehad, nu is er oorlog en kampen we met inflatie. Allemaal rampspoed. Elke dag weer, overal in de media. Mensen hebben daarom zin in mooie en leuke dingen. En bloemen, zelfs kunstbloemen: daar worden mensen blij van.”

Bebloeming

Toch staat niet iedereen te juichen. Met name gemeentebestuurders maken zich zorgen. De een vindt dat er inmiddels teveel ‘bebloeming’ is. Typische Parijse gevels zouden nauwelijks nog zichtbaar zijn. De ander zou liever meer ‘levend groen’ in de stad zien. “Geef mij maar echte bloemen in plaats van plastic,” zei wethouder Olivia Polski.

Bloemist Luc Deschamps haalt zijn schouders op. “Ik werk met echte takken, van eiken en kastanjebomen. En de bloemen maken we van stof, we doen niets met plastic. Als de stoffen bloemen na een paar jaar in de buitenlucht verkleuren, dan halen we ze eraf, verven we ze opnieuw en hangen we ze weer op. Niets wordt weggegooid.”

Het gemeentebestuur wil nu strenger controleren of horeca en winkels zich wel aan de regels houden als ze hun muren volhangen met kersenbloesem en rozen. “Ik zie het probleem niet,” zegt Deschamps. “Bloemen hebben nog nooit iemand kwaad gedaan. Het trekt toeristen en de middenstand boekt er meer omzet mee.”

Dat vinden ze ook bij brasserie Au Chien Qui Fume. “Onze gevel zorgt voor wat kleur in de wijk, mensen vinden het mooi. Het is winter, het is vroeg donker: zo’n bebloemde gevel maakt dit jaargetijde net iets vrolijker.’’