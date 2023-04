Parijs mag stemmen: wel of niet stoppen met de verhuur van elektrische steps?

Een elektrische step van Lime, een van de drie verhuurders van steps in Parijs. Beeld John van Hasselt/Getty Images

Her en der staan ze. Soms in rijtjes naast elkaar, soms eenzaam en alleen. Elektrische steps. Parijs telt er zo’n vijftienduizend. Rood-blauw voor Dott, wit-groen voor Lime en donkergroen voor Tier – de drie verhuurders die in de stad actief zijn.

Maar voor hoelang nog? Zondag mogen de inwoners van Parijs stemmen over de toekomst van de step in hun stad. In een referendum wordt ze een simpele vraag voorgelegd: gaan we in Parijs wel of niet door met de verhuur van elektrische steps?

Nadat deze ‘trottinettes’ in 2018 hun intrede hadden gedaan, waren ze al snel niet meer weg te slaan uit het Parijse straatbeeld. Ze zoefden over de boulevards, niet gehinderd door al te veel regels. Maar in 2020 kwamen er beperkingen. Het aantal aanbieders werd teruggebracht tot de huidige drie. Die kregen voor drie jaar het recht de steps te verhuren – een termijn die nu afloopt. De stepjes mochten alleen nog worden geparkeerd in daarvoor aangemerkte vakken. Een snelheidsbegrenzing van 20 kilometer per uur werd verplicht, net als een minimumleeftijd van 12 jaar – die de landelijke overheid deze week overigens verhoogde naar 14.

Verdeeldheid

Nu ligt dus zelfs een verbod op de verhuur op tafel. De linkse burgemeester Anne Hidalgo toonde zich voorstander. “Als het aan mij ligt, stoppen we ermee,” zei ze tegen Le Parisien. De stepjes zijn niet duurzaam, stelt ze. En er is het veiligheidsaspect: het aantal incidenten loopt de voorbije jaren gestaag op, van 294 ongelukken in 2020 (323 gewonden, 1 dode) naar 408 afgelopen jaar (459 gewonden, 3 doden).

Hidalgo erkent dat het (mogelijke) verbod leidt tot verdeeldheid. Ze zegt te zullen luisteren naar de uitslag van het referendum, dat in principe alleen raadgevend is. De verhuurbedrijven balen er intussen flink van. De opzet van het referendum werkt in hun nadeel, vinden ze, aangezien er in een stembureau moet worden gestemd. Online is geen optie. Ze vrezen een lage opkomst onder jongeren, die vaker op de stepjes stappen.

Bovendien, stellen de bedrijven, is er al een boel gebeurd. Er zíjn inmiddels regels. Ze kregen deze week bijval van transportminister Clément Beaune, die bij de presentatie van de nieuwe leeftijdsregel zei dat het referendum de discussie platslaat tot een simpel ‘voor’ of ‘tegen’. “Ik vind het zonde dat we een karikatuur maken van het debat.”

10 minuten gratis steptijd

Lime benadrukt dat ‘99 procent van de tripjes zonder ongelukken verloopt’. Het bedrijf kwam in februari overigens op opmerkelijke wijze in het nieuws: het had gebruikers 10 minuten gratis steptijd aangeboden als ze zich zouden registreren om te stemmen (dat moest voor 3 maart). Critici vonden dat het riekt naar omkoping, maar Lime pareerde de kritiek door te stellen dit bij iedere stembusgang te doen – van landelijke verkiezingen tot referenda.

Het debat in Parijs wordt in veel Europese steden nauwlettend gevolgd. Ook elders werden de steps na introductie snel populairder, vaak met meer regulering tot gevolg. In Nederland mogen (de meeste) stepjes overigens niet de weg op.