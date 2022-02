Pantserwagens wachten Frans ‘konvooi van de vrijheid’ op bij Champs-Élysées

Franse automobilisten trokken dit weekend op naar Parijs, om ‘op z’n Canadees’ te protesteren. De betogers zijn boos over het vaccinatiebeleid.

Traangas verspreidt zich voor de winkel van Louis Vuitton. Agenten met wapenstokken rennen langs Cartier. Vlak voor de macaronwinkel van Ladurée werken vijf politiemensen een demonstrant tegen de grond. Eén betoger klimt boven op een politiebusje en steekt schreeuwend zijn vuist in de lucht.

Op de Champs-Élysées in Parijs sloeg zaterdagavond een paar keer kort en krachtig de vlam in de pan. Demonstranten tegen het coronabeleid raakten slaags met agenten. In totaal werden bijna honderd mensen aangehouden en meer dan vijfhonderd boetes uitgedeeld.

De betogers maakten deel uit van het zogeheten konvooi van de vrijheid. Vanuit alle hoeken van Frankrijk waren ze met auto’s en campers naar de hoofdstad gekomen. “Ik ben zelf gevaccineerd, maar ik vind dat iedereen de keus moet hebben om dat te doen of niet,” zei een gepensioneerde deelneemster. “Nu is er een verkapte verplichting om je te laten vaccineren. Als je het niet doet, mag je nergens meer naar binnen,” vulde een man haar aan. Ongevaccineerden mogen bijvoorbeeld geen restaurants in, niet de skipistes op en sommige vormen van openbaar vervoer niet in.

Zwaar beveiligde Champs-Élysées

In totaal reden de afgelopen dagen zo’n drieduizend auto’s met demonstranten naar Parijs. Net als in Canada wilden ze wegen blokkeren. Maar de politie verbood de actie en zette meer dan zevenduizend agenten in om de konvooien tegen te houden.

Een stoet van zo’n 450 auto’s probeerde aan de westkant van Parijs de ringweg op te gaan, maar werd tegengehouden door agenten. Op andere plaatsen ging het om tientallen auto’s die werden tegengehouden voor ze de ringweg konden blokkeren.

Op de zwaar beveiligde Champs-Élysées waren massaal agenten aanwezig en werden pantserwagens neergezet. Sommige auto’s slaagden er toch in de avenue op te komen. Lopende demonstranten zwaaiden er met vlaggen. Dat leidde zaterdagmiddag en -avond tot een serie schermutselingen.

De politie is een onderzoek gestart naar een achtervolging: agenten scheurden met hun politieauto achter een auto van demonstranten aan bij de Arc de Triomphe. Toen de demonstranten uiteindelijk stopten, stapte een van de agenten midden op straat uit en richtte zijn wapen op de inzittenden.

Onder de deelnemers aan de protesten bevonden zich veel mensen die drie jaar geleden ook meededen met betogingen van de gele hesjes. Een van de kopstukken, Jérôme Rodrigues, werd zaterdag opgepakt in de buurt van de Champs-Élysées. Hem wordt ‘deelname aan een illegale demonstratie en deelname aan een groep die geweld wil plegen’ ten laste gelegd. Zelf zegt hij ‘een politieke gevangene’ te zijn.

Presidentsverkiezingen

Het Franse vrijheidskonvooi leidde ook tot politieke commotie. Over twee maanden worden in Frankrijk presidentsverkiezingen gehouden, en nogal wat kandidaten probeerden mee te surfen op het antiregeringssentiment van de betogers.

“Deze actievoerders eisen hetzelfde als wat ik bepleit: meer koopkracht,” zei de radicaal-linkse presidentskandidaat Jean-Luc Mélenchon. “Ik heb alle begrip voor deze mensen,” zei de radicaal-rechtse presidentskandidaat Marine Le Pen. “Maar president Macron is zijn verkiezingscampagne begonnen met pantservoertuigen.” Le Pen staat in de peilingen op een gedeelde tweede plaats, de zittende president Emmanuel Macron staat eerste.

De president zei zaterdag in een kranteninterview dat hij de boosheid en eisen van de konvooirijders begrijpt, maar hij riep ook op tot kalmte. Kort voor het Franse vrijheidskonvooi op pad ging, had de regering nog geprobeerd de angel uit het conflict te halen.

“We hopen dat de situatie rond corona verder verbetert,” zei een woordvoerder. “Dan zouden we eind maart of begin april kunnen stoppen met de vaccinatiepas.” Toeval of niet: dat zou dan vlak voor de verkiezingen zijn.