Paniek is groot in Italië na tweede coronadode

Nu het coronavirus ook een tweede slachtoffer heeft geëist in Italië begint de paranoia om zich heen te grijpen. Passagiers van een trein die vrijdagavond laat in het zuidelijke gelegen Lecce aankwam mochten urenlang niet uitstappen vanwege een vermeend ziektegeval aan boord. Het bleek loos alarm.

In Turijn werd een Chinese vrouw op straat aangevallen, het derde geval in korte tijd in die stad. En op sociale media geven bezorgde Italianen aan dat ze thuis blijven en alleen nog met mondkapjes de straat op gaan, ook al wonen ze honderden kilometers van Codogno vandaan, een dorpje ten zuidoosten van Milaan waar zeker zes mensen het virus hebben opgelopen.

Het Chinese virus appelleert aan de hypochondrische aard van de Italiaan - 37,5 graden wordt vaak al als koorts gezien - en aan het aangeboren wantrouwen tegen de overheid. Volgens menig Italiaan houdt de overheid informatie achter en is de situatie een stuk erger dan hen wordt voorgespiegeld.

Sportwedstrijden

Intussen neemt de Italiaanse overheid snel drastische maatregelen. Al bij de eerste ziektegevallen, nu drie weken geleden, riep de regering een sanitaire noodtoestand uit en legde al het vliegverkeer met China stil. En nu zijn in de getroffen gebieden scholen en horecagelegenheden voorlopig gesloten en zijn sportwedstrijden, kerkdiensten en carnavalsoptochten afgelast. Mensen wordt geadviseerd zo veel mogelijk binnen te blijven, mondkapjes te dragen als ze naar buiten gaan en bij griepsymptomen zo snel mogelijk een arts in te lichten.

Het ministerie van gezondheidszorg waarschuwt mensen niet naar een ziekenhuis te gaan, om verdere besmetting te voorkomen. In Rome en omgeving, waar ook drie besmettingen zijn vastgesteld, zijn 700 ziekenhuisbedden voorbestemd voor eventuele ziektegevallen, ook zijn verschillende kazernes uitgerust om mensen in quarantaine te houden. De negentien Italianen die op het cruiseschip ‘Diamond Princess’ zaten, zijn overgebracht naar de Cecchignola kazerne in Rome.

Al die maatregelen hebben niet kunnen voorkomen dat inmiddels twee Italianen zijn overleden aan het coronavirus, een oudere man uit de buurt van Padova en een oudere vrouw uit Lombardije. Opmerkelijk is dat beide slachtoffers nooit in China zijn geweest of direct contact hebben gehad met iemand die het land heeft bezocht. De vrouw uit Lombardije is waarschijnlijk wél in contact geweest met de 38-jarige man uit Codogno die als patiënt nul wordt gezien van deze epidemie. Hij ligt nog steeds op de intensive care maar zijn toestand is stabiel.