Palestijnse Islamitische Jihad en Israël sluiten wapenstilstand

Beeld AFP

De militante beweging kondigde het staakt-het-vuren donderdagochtend vroeg als eerste aan. Volgens woordvoerder Musab al-Braim had Israël gehoor gegeven aan de eisen die PIJ had gesteld. Haast triomfantelijk: geen beschietingen van de Palestijnen die zich wekelijks verzamelen langs de grens met Israël en geen gerichte aanvallen meer op militanten.

De Israëlische minister van Inlichtingen Yisrael Katz had de gesprekken, die onder leiding van Egyptische bemiddelaars plaatsvonden, duidelijk anders ervaren. Tegen Army Radio zei hij dat Israël slechts akkoord was gegaan met een ‘quid pro quo’. Van concrete wijzigingen in het regeringsbeleid is volgens hem geen sprake.

Batterij aan beschietingen

In de nacht van maandag op dinsdag was zo’n gerichte aanval aanleiding geweest voor een nieuwe geweldsuitbarsting tussen Israël en jihadisten uit Gaza. Met een precisiebombardement was PIJ-commandant Bahaa Abu al-Ata uitgeschakeld. Volgens Israël was met zijn dood een reeks aanvallen verijdeld, van dronebeschietingen tot ontvoeringen. Het doden van Abu al-Ata vormde echter ook het startschot voor een batterij aan nieuwe raketbeschietingen vanuit Gaza. Israël beantwoordde die met luchtaanvallen op Palestijnse doelen.

Drie dagen na de start van de hevigste geweldsuitbarsting in maanden stond de teller donderdagmorgen op 29 dodelijke slachtoffers, voornamelijk Palestijnse burgers. Zes van hen kwamen donderdag nog om het leven bij een Israëlische beschieting. Volgens Army Radio was de pater familias een Palestijnse raketcommandant. Dat is niet bevestigd.

De wapenstilstand betekent, mits nageleefd, een relatief snel einde aan het geweld. De laatste keer dat Israël een militantenleider gericht uitschakelde, in 2012, werd acht dagen stevig oorlog gevoerd door de strijdende partijen.

In het verse bestand is niet opgenomen wat Hamas gaat doen, in omvang en slagkracht de grootste terreurbeweging van de Gazastrook. Hamas heeft zich de afgelopen dagen afzijdig gehouden. De Verenigde Naties waarschuwen niet te vroeg te juichen. ‘Iedereen moet zijn uiterste best doen om verder bloedvergieten te voorkomen,’ tweette VN-gezant Nikkolaj Mladenov. ‘De komende dagen zijn essentieel. Het midden-oosten heeft genoeg oorlogen gevoerd.’