Paleontoloog Richard Leakey (1944-2022) stak voor 100 miljoen aan ivoor in brand

Richard Leakey in 1978. Beeld Marion Kaplan / Alamy

Misschien had de jonge Richard ooit een andere carrière gewild. Hij probeerde het zelfs even als safarigids, maar voor een kind van ouders als Louis en Mary Leakey was er uiteindelijk maar één weg: die van de paleoantropologie. Alle drie probeerden ze hun leven lang de menselijke evolutie te begrijpen en te verklaren door het bestuderen van miljoenen jaren oude fossielen en gereedschappen.

Richard Leakey werd geboren in 1944 in Nairobi, de hoofdstad van wat toen nog Brits Kenia was. Zijn ouders gelden als de beroemdste ontdekkers van onze verre voorouders. Het deed hem later verzuchten dat er van een hechte familie geen sprake was: de wetenschap ging altijd voor.

Louise deed in Tanzania volgens deskundigen zelfs de grootste ontdekking uit de geschiedenis van de paleontologie: de voetstappen van Laetoli. Door de vondst van deze 70 voetafdrukken in fossiele vulkanische as bewees ze dat de vroege mens 3,6 miljoen jaar geleden al rechtop liep.

Turkana boy

De jonge Leakey zelf droeg in de jaren zeventig en tachtig in grote mate bij aan onze kennis van de ontwikkeling van de mens. Zijn beroemdste vondst is de Turkana Boy (de jongen van Turkana), een bijna volledig skelet van een jonge, mannelijke homo erectus van 1,6 miljoen jaar oud. Zijn team groef de botten op aan het Turkanameer in Kenia.

‘Hiermee speelde hij een belangrijke rol in de manier waarop de wereld nu aankijkt tegen de rol van Afrika in het verhaal van de menselijke evolutie,’ staat in een verklaring die WildlifeDirect, de natuurbeschermingsorganisatie die in 2006 werd opgericht door Leakey, vlak na Leakeys dood uitgaf.

Leakey zelf was vooral gefascineerd door het verhaal van dit ene skelet. De Turkana Boy had een misvormde ruggengraat. “Dit was geen normaal functionerend bijna-tiener-type, maar waarschijnlijk iemand die heel veel hulp nodig had,” zegt hij in een documentaire over zijn werk. Voor Leakey was dit een teken van een menselijke karaktertrek: medeleven.

Hij zal het zelf vaker hebben ervaren, want zijn leven verliep niet altijd op rolletjes. Als kind liep hij een schedelbreuk op na een val van zijn paard, later overleefde hij ternauwernood een niertransplantatie, leed hij aan huidkanker en verloor hij in 1993 twee benen bij een vliegtuigongeluk. Na dat laatste werd gefluisterd dat er misschien wel sabotage in het spel was.

Enorme bergen ivoor in brand

De witte Keniaan hield zich namelijk niet alleen bezig met het verleden, maar maakte zich ook enorm druk om de tijd waarin hij leefde. Hij was onder meer directeur van de Nationale Musea van zijn land en van de Kenya Wildlife Service (KWS), en speelde een paar jaar een prominente politieke rol in de oppositie.

In 1989 en in 2016 baarde hij wereldwijd opzien door samen met de toenmalige presidenten (Daniel arap Moi en Uhuru Kenyatta) enorme bergen olifantenslagtanden in brand te steken. Ze hadden in totaal een waarde van meer dan 100 miljoen dollar, en het betrof enkel ivoor dat in beslag was genomen bij stropers. “Dus nog maar een heel klein deel van de totale hoeveelheid,” zei hij mismoedig.

Het was een gerechtvaardigde publiciteitsstunt, vond hij zelf. Doel was om de handel in ivoor een halt toe te roepen. Agressieve stropers slachtten in Afrika met bijna militaire middelen vele tienduizenden olifanten af. Ze verkochten het ivoor met grote winst door aan Aziatische kopers, met name in China, die er onder meer kammen, brilmonturen en beeldjes van maakten.

Het gerucht ging dat hij in zijn tijd als KWS-directeur zijn personeel opdracht had gegeven om met scherp op stropers te schieten. Dat hij heeft hij altijd ontkend. Maar: “Niemand, en ik herhaal: niemand zou zich bezig moeten houden met ivoorhandel. Het betekent de dood van onze olifanten en van ons natuurlijke erfgoed.”