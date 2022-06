Pakistanen moeten minder thee drinken om economische crisis te bestrijden

Pakistan is 's werelds grootste thee-importeur. Door minder thee te drinken hoopt minister voor Planning en Ontwikkeling Ahsan Iqbal hoofd te bieden aan de economische crisis. Beeld AP

Als je op de kleintjes moet letten, is 646 miljoen dollar heel veel geld. Iets dergelijks moet ook Ahsan Iqbal, de Pakistaanse minister voor Planning en Ontwikkeling, hebben gedacht toen hij zijn landgenoten dinsdag opriep om minder thee te drinken. Houd het alsjeblieft bij ‘één of twee kopjes’, zei de minister.

Wat is er aan de hand? Om te beginnen: de Pakistaanse economie verkeert in zwaar weer. Net als veel andere landen kampt Pakistan met gierende inflatie. Bovendien daalt de roepie snel in waarde, waardoor import duurder wordt. Ook raken de reserves aan buitenlandse valuta langzaam maar zeker op.

Vandaar de oproep van minister Iqbal: Pakistan is ’s werelds grootst thee-importeur. In 2020 kwam volgens The Observatory of Economic Complexity voor 646 miljoen dollar het land binnen, omgerekend ongeveer 616 miljoen euro. “We importeren de thee door een lening af te sluiten,” zei Iqbal.

Schrikbeeld Sri Lanka

Minder thee, minder import, minder uitgave van buitenlandse valuta. De gedachte is simpel, maar zet het ook echt zoden aan de dijk? Veel Pakistani denken van niet. Op sociale media wordt de minister overladen met hoon.

Eerlijk is eerlijk: de Pakistaanse regering wil niet alléén minder thee importeren. Met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) wordt druk overlegd over een steunpakket.

Schrikbeeld vormt Sri Lanka, dat de afgelopen maanden werd geteisterd door de zwaarste economische crisis sinds de onafhankelijkheid. Ook daar rezen de prijzen de pan uit en moet het IMF uitkomst bieden.

Een oproep om minder thee te drinken zul je in Sri Lanka dan weer niet horen: het is de op één na grootste exporteur ter wereld, na China.

