Overwinning voor Biden: senaat keurt miljardenplan voor klimaat goed

De Amerikaanse president Joe Biden. Beeld AFP

De democraten hebben dit plan van meer dan 430 miljard dollar aan investeringen met één stem verschil goedgekeurd. De 50 Democraten in de Senaat stemden voor de plannen, de 50 Republikeinen waren tegen. De beslissende stem moest derhalve van vice-president Kamala Harris komen. Daarmee was een wetgevingspakket ter waarde van in totaal 430 miljard dollar goedgekeurd. Het miljardeninvesteringsplan gaat volgende week naar het Huis van Afgevaardigden voor een eindstemming, voordat het door Joe Biden wordt ondertekend.

“De weg is lang, moeilijk en bochtig geweest,” onderstreepte de leider van de democraten in de senaat, Chuck Schumer, vlak voor de stemming. Dat werd in zijn kamp met een daverend applaus ontvangen. Vorige week werd bekend dat de Amerikaanse senator die maandenlang het omvangrijke hervormingspakket van president Joe Biden blokkeerde, zijn verzet had gestaakt. Daarmee stond niets ‘het meest ambitieuze Amerikaanse klimaatbeleid ooit’ nog in de weg.

Grootste investering ooit

Het gaat om de grootste investering ooit in de Verenigde Staten voor het klimaat. Het omvat 370 miljard dollar om de uitstoot van broeikasgassen met 40 procent te verminderen in 2030. Met deze hervorming krijgt een Amerikaan tot 7.500 dollar aan heffingskortingen voor de aanschaf van een elektrische auto. De installatie van zonnepanelen op het dak zal voor 30 procent worden gedekt.

Deze hervorming moet het ook mogelijk maken om de veerkracht van de bossen te versterken tegen de monsterbranden die het westen van het land teisteren en waarvan de vermenigvuldiging rechtstreeks wordt toegeschreven aan de opwarming van de aarde.

Er zullen ook enkele miljarden dollars aan belastingkredieten worden aangeboden aan de meest vervuilende industrieën om hen te helpen bij hun energietransitie, een maatregel die sterk wordt bekritiseerd.