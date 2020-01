Overvloed aan regen verwacht in Australische bosbrandgebieden

Budgong National Park, New South Wales. Beeld AFP

Een aantal buien trok de afgelopen dagen al over de regio en volgens Weeronline is er nog veel meer regen op komst. Het oostelijke deel van het land, waaronder de deelstaten Victoria en New South Wales en de oostelijke helft van de deelstaat Queensland staat zeer nat weer te wachten. In de bergen ten westen van Sydney kan er tot en met zondag tot 200 millimeter regen vallen, mogelijk met overlast tot gevolg. Ter vergelijking: in Nederland valt er gemiddeld 70 millimeter per maand. Ook in Sydney zelf wordt tot en met zondag meer dan 100 millimeter verwacht.

Nieuwe gevaren

Ook in het meer noordelijke Brisbane is het komende tijd kletsnat. Melbourne kreeg woensdag te maken met stevige buien. De stad heeft nog steeds last van de rook, die woensdag zorgde voor geannuleerde vluchten en voor de tweede dag op rij een vertraagde start van de kwalificatiewedstrijden van de Australian Open.

Het natte weer helpt waarschijnlijk de bosbranden te controleren en mogelijk zelfs te doven, maar de zware stortbuien hebben ook nieuwe gevaren tot gevolg. Zo bestaat er een risico op aardverschuivingen, overstromingen en watervervuiling, doordat puin terechtkomt in zoetwatervoorzieningen. De bosbranden hebben sinds september het leven gekost aan 29 mensen en vernietigden meer dan 2500 huizen en een gebied ter grootte van Bulgarije.