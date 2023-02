Overlevers in het Turkse Hatay: ‘We kunnen eigenlijk niets doen. Het bergingswerk is veel te zwaar’

Bewoners in het Turkse Hatay proberen zichzelf warm te houden bij een haardvuur op straat. Beeld Raymond Boere

Aynur Dagli (47) zucht diep. Ze zit onder een blauw zeil en warmt zich aan een kachel die ze met buren uit één van de ingestorte huizen in de omgeving heeft gehaald. Zo trotseert ze nu al 72 uur de ijskoude, donkere nachten op een parkeerterrein in haar wijk. De elektriciteit is uitgevallen. Er is geen stromend water in Hatay, een zwaar getroffen stad in het zuiden van Turkije.

Slapen op de straatklinkers

Op de kachel maakt ze ook het eten klaar, dat ze vindt in huizen die zwaar beschadigd zijn, maar nog wel deels overeind staan. Slapen doet ze op bij elkaar gesprokkeld huisraad. Sommige buurtgenoten moeten het doen met de straatklinkers. Alleen haar echtgenoot Kenan (51) heeft ‘de luxe’ van een eigen matras. Hij is kankerpatiënt en heeft een stoma. “Zo krijgt hij toch nog een beetje rust,” zegt ze. Maar de medicijnen die hij gebruikt, dreigen op te raken.

Dagli en haar dertig buurtgenoten hebben het geluk dat ze zonder een schrammetje uit hun huizen wisten te komen tijdens de rampnacht afgelopen maandag. Buurman Bilal Boz (39) wil in zijn zwaar gehavende huis laten zien dat er niet meer dan een paar seconden zaten tussen leven en dood.

‘Ik dank God dat we het hebben gehaald’

“Ik merkte dat het huis begon te trillen en heb heel snel mijn dochter en vrouw naar buiten gestuurd,” vertelt hij in zijn huiskamer, waar een deel van de buitenmuur is ingestort en op de bank gevallen. Zijn zoon lag precies op die plek. “Ik kreeg de deur nog met moeite open en heb hem snel van de bank getrokken. Ik dank God dat we het hebben gehaald. Als dat blok iets eerder was omgevallen, waren we er niet meer geweest.”

Iedere buurtbewoner die nu in dit provisorisch ingerichte tentje verblijft, telt zijn zegeningen. Ze leven. En ze hebben ten minste elkaar nog. Maar dat is zo ongeveer het enige lichtpuntje. Het verdriet is onbeschrijflijk. Tientallen buurtgenoten zijn omgekomen.

Sommigen lagen direct na de aardbeving dood op straat, vertelt de 11-jarige Eyup Arslan, die er slecht van slaapt en dacht dat zijn moeder hem midden in de nacht wakker maakte omdat hij zich had verslapen voor school. “Het was heel eng. Ik keek om mij heen en overal lagen lijken.”

Slachtoffers uitgraven met blote handen

Een aantal slachtoffers kon nog dezelfde nacht uit hun ingestorte huizen worden geborgen. Anderen liggen nog opgesloten in het puin. De bewoners proberen hen met de blote handen uit te graven, maar dat is zo goed als onmogelijk, vertelt Seyfullah Ginap (44), die komt aangesneld en net weer een rondje door de buurt heeft gemaakt. “We zijn als een malle aan het rondlopen maar we kunnen eigenlijk niets doen. Het bergingswerk is veel te zwaar.”

Krachtige machines zijn nodig om ook de omgekomen buren een waardig afscheid te kunnen geven. Die zijn er alleen te weinig. Hulp is onderweg, hoort Ginap steeds. “Maar ze weten ons nog niet te bereiken.”

Noodhulp krijgen de getroffen bewoners inmiddels wel. Af en toe komen er medewerkers langs van Afad, de Turkse rampenbestrijding, vertelt Dagli bij haar kachel. Ze brengen brood en water. Maar hoe lang ze dit mensonterende bestaan gaat volhouden? “Ik weet het niet,” zegt ze. “We kunnen de hulpverleners die er nu zijn alleen maar ontzettend dankbaar zijn.”

Nog altijd gebeuren wonderen

Terwijl de overlevers er in dit straatje het beste van proberen te maken, doen reddingswerkers een paar straten verder verwoede pogingen om nog altijd overlevenden te vinden tussen het puin. Na drie dagen zoeken zijn de kansen om levend onder het puin te komen, drastisch geslonken. Toch gebeuren er nog altijd wonderen.

Een vrouw is deze ochtend levend uit brokstukken van een appartementengebouw gehaald. Uitgeput zit ze op blote voeten met een flesje water tegen een lantaarnpaal. Ze ziet hoe een zware kraan met een grote grijper knaagt aan betonnen vloeren en met ‘kleine hapjes’ andere overlevenden probeert te ontzetten. “Mijn buren liggen er nog in.”

Niet veel later rijdt een ambulance stapvoets voorbij. “Leven er nog mensen onder het puin?” vraagt een ziekenbroeder met een megafoon. De omstanders gebaren dat de ambulance hier niet meer nodig is. Het kindje dat zojuist is gevonden, blijkt niet meer in leven en wordt in een lijkzak naar beneden gebracht. Het is één van haar buren, ziet de jonge vrouw op blote voeten.

Gevlucht Syrisch gezin

Op deze plek is het reddingswerk in volle gang, maar er zijn ook nog steeds gebieden waar nog helemaal geen hulp is geweest. Een Kroatisch reddingsteam dat straat na straat doorzoekt, wordt gewenkt door bewoners van een ingestort appartementengebouw in het centrum.

Of ze het alsjeblieft willen doorzoeken. De moeder van een gevlucht Syrisch gezin wist ternauwernood uit het pand te ontsnappen, maar het gebouw stortte achter haar in. Zo’n 20 mensen, onder wie zes kinderen, moeten vastzitten in het trappenhuis.

Het reddingsteam loopt voorzichtig met speurhonden door een metershoge berg puin. De honden beginnen niet te blaffen; het teken dat er nog mensen leven. Wel toont een van de honden interesse op de plek waar buurtbewoners zelf aan graven zijn. Teamleider Tomislav Marevic: “Het bevestigt dat jullie op de goede plek aan het zoeken zijn, maar ze liggen mogelijk nog te diep onder het puin. We markeren de plek en komen later nog een keer terug.”

Duivelse keuzes maken

Deze duivelse keuzes moeten de reddingswerkers steeds weer maken, ook de Nederlanders in het basiskamp net buiten de stad. Vanuit hier zijn ze sinds dinsdag met speurhonden in touw. “We zijn Paulus en Petrus tegelijk,” zegt plaatsvervangend teamleider Martin Evers.

“We weten soms dat er mensen levend onder het puin liggen, maar ook dat het heel lang gaat duren voordat we daar bij kunnen. Dan moeten we pijnlijke keuzes maken die misschien gaan over leven of dood. Steken we hier energie in of kijken we verder, in de hoop iemand te vinden die we kunnen redden door slechts een betonnen plaatje op te tillen?”

In de koffietent van zijn reddingsorganisatie Usar wordt op een wit vel papier het aantal geslaagde reddingen bijgehouden. Er staan twaalf rode streepjes. Een resultaat om trots op te zijn, vindt Evers, maar het voelt tegelijk ook heel dubbel. “Dit is waar we voor trainen. Tegelijkertijd staat het in schril contrast met het lijden dat we zien in de stad. Gisteren stond voor een berg puin een groot schilderij van een vader, moeder en vier kinderen. Die was er door anderen neergezet. Deze familie is in één klap hun verleden, heden en toekomst verloren. Dat komt wel even binnen.”

Zeven lichamen door niemand herkend

Hoe groot het lijden is, blijkt ook bij het invallen van de duisternis in het centrum van de stad. Een hulpverlener die zelf al dagen bezig is met het uitgraven van slachtoffers ziet hoe de stoffelijke resten van zijn zus tevoorschijn komen uit een ingestort appartementengebouw. In haar armen houdt ze een kind vast. De man zakt in elkaar tegen een muur van de moskee.

In het hele aardbevingsgebied zijn inmiddels meer dan 20.000 mensen omgekomen. Deze nabestaande heeft in elk geval duidelijkheid over het lot van zijn zus. In de moskee liggen zeven lichamen die nog door niemand zijn herkend. Gebeurt dat de komende uren niet, dan krijgen ze een naamloos graf.