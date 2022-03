Overleven in Kiev: al tien dagen schuilen in de metro, 100 meter onder de grond

Al anderhalve week vallen er Russische raketten op Kiev. Winkels zijn dicht, de overgebleven bewoners schuilen diep onder de grond. Verslag uit een spookstad.

Ruim honderd meter onder de grond liggen Nika, haar dochter Diana en twee katten op dekens en slaapzakken op de stenen vloer van metrostation Arsenalna, in de Oekraïense hoofdstad Kiev. “Vanwege de raketten durven we niet thuis te slapen,” zegt Nika (39). In haar ogen een mix van paniek en onzekerheid. “We zijn hier nu al acht volle dagen,” vervolgt ze, “Wat moeten we doen? Wat gaat er met ons gebeuren?”

Arsenalna is met ruim 105 meter het diepste metrostation ter wereld. En dat is precies de reden dat sommige inwoners van Kiev hier beneden schuilen voor de oorlog boven de grond. Want als je ergens veilig bent voor de bommen, dan is het hier.

Veilig voor atoomaanval

Twee reusachtig lange roltrappen leiden diep de aarde in. Het duurt zo lang voordat je beneden bent dat mensen soms grappen dat je metrorit vaak korter is dan de tijd die je op de roltrap staat. Bij de ingang van Arsenalna is een ongeveer 40 centimeter dikke stalen deur. Die deur gaat ’s nachts dicht. “Dit metrostation is zelfs veilig in het geval van een atoomaanval,” aldus Oekraïense bewakers bij de ingang. Wie naar beneden wil, moet camera en telefoon achterlaten bij de bewakers. Foto’s maken is verboden. “We moeten uitkijken vanwege Russische spionnen.”

De stenen vloer van het perron is deels bedekt met dekens, slaapzakken, flessen water en zakken met voedsel. Op de plek waar Nika en haar dochter op de grond liggen, staat ook een kattenbak en een zak met brokjes. Nika wijst op een draagbare kooi, haar twee katten beginnen te miauwen. “Die beesten kan ik toch niet zomaar achterlaten? Tien dagen geleden hadden we nog een normaal leven en nu wonen we in een metrostation. Het is allemaal zo schokkend wat hier gebeurt, ik kan het gewoon niet bevatten.”

Slapen in treinstellen

Nika en dochter zijn verre van de enigen die diep onder de grond wonen. Ook Olga, een 68-jarige vrouw die een bontjas draagt tegen de kou, zit hier al bijna tien dagen. “Mijn huis ligt op een plek waar gevochten wordt,” vertelt de bejaarde vrouw, die hier alleen verblijft. “Overdag zit ik op een metrobankje,” zegt ze, terwijl ze wijst op een dekentje en een plastic tas. “’s Nachts zetten ze hier treinstellen neer waar we dan in kunnen slapen. Dat is iets warmer dan slapen op de koude vloer van het perron.” Had Olga ooit gedacht dat ze op haar oude dag nog eens in haar bontjas in een metrostation zou moeten slapen? “Nooit, nooit, nooit,” mompelt ze, “Dit is een nachtmerrie en ik weet niet wanneer die ophoudt.”

Terwijl Kiev nu al tien dagen onder vuur ligt sinds Russische troepen op bevel van president Poetin Oekraïne binnenvielen, raakt de stad inmiddels leger en leger. Onder de grond mag het dan steeds drukker worden, boven de grond is Kiev veranderd in een spookstad.

Rijen voor de pomp

Op straat zijn er nauwelijks nog mensen. De bewoners die je voorbij ziet sloffen, zijn vaak bejaarden die nergens anders heen kunnen. Bijna alles in de stad is dicht. Kantoren, scholen, restaurants en bijna alle winkels zitten op slot. Een paar benzinepompen zijn nog open. Je kunt ze herkennen aan enorme rijen auto’s die wachten op benzine. Sommige apotheken en een paar supermarkten zijn nog niet dicht. Ook hier vaak forse rijen voor de deur.

Het allergrootste deel van de drie miljoen inwoners van Kiev zijn inmiddels gevlucht naar andere plekken buiten de stad. Veel mensen zijn vertrokken in westelijke richting naar de stad Lviv, ver weg van de huidige frontlinies.

Waar in spookstad Kiev geen gebrek aan is, zijn militairen, bewapende vrijwilligers, wegblokkades en loopgraven. Overal moet je slalommend door de stad omdat er eindeloos veel barricades zijn opgeworpen die Russische tanks moeten tegenhouden in het geval van een aanval. De barricades zijn gemaakt van banden, oude auto’s, blokken beton of antitankversperringen. Nerveuze Oekraïense soldaten bemannen de controleposten en checken veelvuldig je papieren. In parken vullen burgers zandzakken of leggen loopgraven aan.

Genoeg eten

De situatie in Kiev mag dan dramatisch zijn, op dit moment is het nog geen Sarajevo uit de jaren ’90 van de vorige eeuw of Aleppo uit de jaren ’10. Kiev is niet omsingeld. Ook is er nog genoeg voedsel en werken de waterleiding en elektriciteit nog. In sommige wijken rijden er nog stadsbussen, de metro stopte zondag wel met rijden.

Veruit het grootste deel van de stad staat nog overeind. Slechts enkele gebouwen in de stad zijn beschadigd door Russische raketten. Ook het belangrijkste station van Kiev is nog in werking. Bijna lege treinen komen aan uit andere delen van Oekraïne, volle treinen met vluchtelingen vertrekken. Al was het op zondag zelfs op het treinstation relatief rustig. “Bijna iedereen is al weg,” luidde de verklaring van een man.

Regelmatig klinkt het luchtalarm. De afgelopen dagen viel het echter mee met de beschietingen op de stad. De Oekraïense verdedigers van Kiev proberen de Russen buiten de stad tegen te houden. Maar met Russische troepen vlak ten noorden van de stad zijn de overblijvers in de stad als de dood dat de Russen binnenkort de aanval inzetten.

De angst is dat Kiev hetzelfde lot ondergaat als Marioepol in het zuiden en Charkov in het oosten. “Wij vechten tot de dood,” aldus een strijder bij een wegblokkade. “Alleen over mijn lijk komen de Russen de stad in.”