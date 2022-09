Overal bonje in de voormalige Sovjet-Unie vanwege ‘Oekraïne’

De verwoestingen bij een beschoten huis in Jermuk. Beeld AFP

Vorige week dinsdag begon Azerbeidzjan steden en dorpen diep in Armenië te beschieten. Het was de ernstigste escalatie in de zuidelijke Kaukasus sinds de voormalige Sovjetrepublieken twee jaar geleden een bloedige oorlog van zes weken uitvochten.

De Azeri’s snoepten toen stukken grond van Armenië af, die de Armeniërs weer op Azerbeidzjan hadden buitgemaakt tijdens een blitzkrieg in de zomer van 1994. Het betrof maar liefst een derde van het land.

Moskou - dat Armenië al decennia als zijn beschermeling ziet - bemiddelde in september 2020 samen met Turkije, dat Azerbeidzjan steunt. Er kwam een staakt-het-vuren en Rusland stuurde vredestroepen naar de door Azerbeidzjan en Armenië betwiste regio Nagorno-Karabach. Het was een voor Moskou prettige uitbreiding van zijn invloed. Want Rusland had na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 al zijn troepen uit Azerbeidzjan moeten terugtrekken.

Azeri’s zien kans schoon

Echter, volgens het opinieblad Opinio heeft het Kremlin inmiddels zijn beste en meest ervaren militairen weer uit de zuidelijke Kaukasus teruggetrokken en naar Oekraïne gestuurd. En toen namen de Azeri’s de gelegenheid te baat, stellen ingewijden.

Ook volgens de Russische Kaukasuskenner Aleksej Malasjenko komt de nieuwe escalatie van het geweld niet toevallig. “Alles hangt samen met de situatie in Oekraïne. Daardoor voelt Azerbeidzjan zich onafhankelijker van Moskou. Bovendien vergroot Turkije zijn invloed op het land. Het voorziet Azerbeidjzan van geavanceerde militaire hardware en traint de Azerische troepen.”

Armenië is lid van de door Rusland geleide collectieve veiligheidsorganisatie (ODKB, een soort Euraziatische Navo). Premier Nikol Pasjinjan drong woensdag bij de alliantie aan op militaire hulp voor het ‘herstel van de territoriale integriteit’ van zijn land.

“Maar de ODKB deed helemaal niets,” zegt Malasjenko, die erkent dat de onvrede van Armenië met betrekking tot Rusland daardoor alleen maar sterker is geworden. Zeker nadat Moskou Armenië twee jaar geleden ook al in de steek had gelaten en Azerbeidzjan met Turkse drones zijn gang liet gaan. “Het kan ertoe leiden dat Armenië het samenwerkingsverband uit teleurstelling verlaat.”

Pikant bezoek Pelosi

Pikant was het dat afgelopen weekeinde voorzitter Nancy Pelosi van het Amerikaanse Huis van afgevaardigden, de Tweede Kamer van de VS, zich meldde in Armenië. Ze zei dat haar bezoek ‘een krachtig symbool’ moest zijn van de ‘sterke toewijding van de Verenigde Staten aan een vreedzaam, welvarend en democratisch Armenië en een stabiele en veilige Kaukasusregio’.

Nooit eerder sinds de onafhankelijkheid van Armenië was een zo hoge Amerikaanse gezagsdrager in het land neergestreken. De Russische president Vladimir Poetin zal de overzeese inmenging op zijn zachtst gezegd met argwaan hebben bekeken.

Centraal-Azië

Niet toevallig, aldus Malasjenko, begon het vorige week ook in Centraal-Azië te schuren tussen de voormalige Sovjetrepublieken Kirgizië en Tadzjikistan. Bij gevechten vielen alleen al aan Kirgizische kant bijna zestig doden te betreuren. Rusland bood wel hulp aan, maar kon die niet geven, omdat het de handen vol heeft aan Oekraïne.

Gewapende conflicten tussen voormalige Sovjetlanden zijn niet nieuw. Sovjetleider Jozef Stalin tekende met name in Centraal-Azië opzettelijk grillige grenzen, waardoor alle landen raakten opgescheept met minderheden van de buren. Een recept voor onvrede en een klassiek geval van verdeel-en-heers.

Maar wat we nu in de Kaukasus en Centraal-Azië zien, is volgens Malasjenko niet minder dan de voortzetting van de implosie van de USSR. “Dertig jaar geleden zeiden we: wat fijn dat het zonder oorlog kan. Maar nu zien we de oorlog alsnog. Niet alleen in Oekraïne, maar ook elders in het rijk.”