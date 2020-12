Over twee weken duidelijk of Pfizervaccin ook werkt tegen gemuteerd coronavirus

Over twee weken moet duidelijk worden of het coronavaccin van Pfizer en BioNTech ook beschermt tegen het gemuteerde coronavirus dat rondgaat in Groot-Brittannië. Dat zegt Ugur Sahin, topman van BioNTech, tegen het Duitse persbureau DPA.