Over de hele wereld protesten tegen Russisch optreden

Vele tienduizenden demonstranten namen in Berlijn deel aan een protestmars tegen de Russische inval in Oekraïne. Beeld Getty Images

In Berlijn namen zondag naar schatting ruim 100.000 mensen deel aan een mars voor Oekraïne. Ze droegen spandoeken met teksten als ‘Stop de oorlog’, ‘Vrede’ en ‘Stop Poetin’. De tocht voerde langs de Brandenburger Tor, het monument dat voor veel Duitsers symbool staat voor zowel de verdeling als de hereniging van Oost- en West-Duitsland.

Ook in tal van Russische steden ging het protest tegen de oorlog door. Volgens de onafhankelijke mensenrechtenorganisatie OVD-Info werden zaterdag in 34 steden zeker 467 demonstranten opgepakt, gevolgd door 900 arrestanten in 44 steden zondag. Daarmee komt het totaal aantal mensen dat in Rusland bij demonstraties is aangehouden volgens OVD-Info op ruim 4000. De Russische autoriteiten hebben zware sancties aangekondigd tegen de deelnemers. In veel gevallen zijn boetes opgelegd.

Het was zondag ook precies zeven jaar geleden dat de Russische oppositieleider Boris Nemtsov vlakbij het Kremlin werd vermoord. Bij een vredesdemonstratie op de plaats waar hij werd doodgeschoten, werd een geïmproviseerd monument voor hem ingericht. De demonstranten grepen de herdenking van Nemtsovs dood aan om te demonstreren tegen Poetin en de oorlog in Oekraïne. Ook daar werden veel mensen opgepakt.

In Nederland waren behalve in Amsterdam ook demonstraties in onder meer Groningen, Den Haag en Heerlen.