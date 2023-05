Ouderenraad, gratis ov, een monteur: het Poolse Krakau ziet vergrijzing niet als probleem

Het Poolse Krakau probeert van de stad een fijnere plek te maken voor senioren. Daar zit enige haast achter, want de vergrijzing gaat er snel. Dus is een reeks programma’s opgetuigd, zoals een ouderenraad die de gemeente adviseert. ‘Ze timmeren echt aan de weg.’

Dichter Wislawa Szymborska was decennialang een van de bekendste inwoners van Krakau. Niet helemaal tot haar genoegen: in 1996 won ze de Nobelprijs voor Literatuur, maar vrienden spraken later van de ‘Stockholmse tragedie’. Ze wilde niet beroemd zijn. Loden last of niet, tot haar dood in 2012 was Szymborska een uithangbord van Krakau, het culturele en intellectuele centrum van Polen. Een universiteitsstad ook: zo’n 20 procent van de inwoners is student.

Tegelijkertijd is Krakau, zoals heel Polen, aan het vergrijzen. Ongeveer een kwart van de inwoners is 65 jaar of ouder (in Amsterdam was dat begin vorig jaar 13,1 procent) – en dat percentage groeit. Dus, zegt seniorenonderzoeker Jolanta Perek-Bialas, moest de gemeente daar wel beleid op maken. “Politici worden ook ouder. Ze merken zelf dat het nodig is.”

Perek-Bialas, tevens universitair hoofddocent, overlegt op structurele basis met de gemeente. Voornamelijk met Anna Okońska-Walkowicz, die zich sinds 2013 als speciaal gevolmachtigde van de burgemeester richt op seniorenbeleid. “Vergrijzing wordt vaak gezien als een probleem,” zegt ze. “Maar we kunnen senioren ook beschouwen als een bron van competentie en ervaring. Een kans. Als we het potentieel van ouderen weten te benutten, is dat voor iedereen beter.”

Taallessen en computercursussen

Sinds de aanstelling van Okońska-Walkowicz, de eerste in haar functie, werd voor senioren een flink aantal programma’s opgetuigd. Door heel Krakau zijn 54 centra met activiteiten voor senioren opgericht, 3 in elk district van de stad.

Iedereen ouder dan 60 is welkom voor sport, spel en allerlei workshops, van taalcursussen tot computerlessen. Bussen en trams zijn voor mensen van boven de 70 gratis toegankelijk. Een lekkende kraan of een losse deurklink? Alleenstaande 60-plussers kunnen bij de gemeente aankloppen voor een monteur, gratis en voor niets (de materialen moet je wel zelf betalen).

Bijzonder trots zijn ze in Krakau op de zogeheten Gemeenteraad van Ouderen: een groep van 25 verkozen vertegenwoordigers van boven de 60 die de senioren in de stad vertegenwoordigen. Ze adviseren de gemeente bij lopende projecten en doen op eigen initiatief voorstellen.

Senioren serieus nemen, is de gedachte achter de raad, en leeftijdsdiscriminatie tegengaan. “Krakau wachtte niet op externe funding, maar financiert de programma’s zelf,” zegt Perek-Bialas. “In Polen is altijd een tekort aan geld, dus dat is best bijzonder.”

Sinds maart is Krakau lid van het Global Network for Age-friendly Cities and Communities van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Een jaar eerder stond Okońska-Walkowicz op de lijst van vijftig toonaangevende personen op dit gebied. Wereldwijd dus.

Maar wat betekent zo’n WHO-lidmaatschap? Het hóéft niks te zeggen, zegt Joost van Hoof, lector Urban Ageing aan De Haagse Hogeschool. De WHO werkt met cycli van vijf jaar, legt hij uit. Twee jaar plannen maken, dan uitvoeren, evalueren en bijstellen. Het hele proces kan online worden gerapporteerd. “De meeste steden doen dat, maar er is geen externe instantie die het controleert. Het gaat om de intentie.”

Seniorvriendelijk

Zo’n WHO-lidmaatschap laat namelijk wel zien dat je als stad geïnteresseerd bent in het thema, zegt Van Hoof. Soms is dat slechts mooie reclame, soms zijn de intenties oprecht. Krakau valt in de tweede categorie, zegt hij. “Ik werk ook aan de Universiteit voor Milieu- en Levenswetenschappen in Wroclaw, een andere seniorvriendelijke Poolse stad, dus ik volg al zo’n tien jaar wat er in Krakau gebeurt. We zijn geneigd om naar de Angelsaksische wereld te kijken, maar in Polen zijn ze goed bezig. De wijkcentra, de speciale programma’s. Ze timmeren echt aan de weg. Zonder borstklopperij.”

In Nederland zijn Den Haag en Amsterdam lid van het WHO-netwerk. “In de basis hebben we het in Nederland gewoon ontzettend goed geregeld,” zegt Van Hoof. Amsterdam kent allerlei speciale programma’s. AOW’ers met een laag inkomen kunnen bijvoorbeeld gratis gebruikmaken van het openbaar vervoer. Er zijn OV-coaches, die senioren helpen zelfstandig te reizen. En het initiatief ‘Lang Leven Thuisflats’ moet ervoor zorgen dat oudere Amsterdammers langer zelfstandig kunnen wonen, door kleine aanpassingen te doen aan hun woningen. Het verbreden van liften bijvoorbeeld, of drempels verwijderen.

Natuurlijk gaat niet alles goed. Het Nederlandse toeslagenstelsel is onoverzichtelijk en de digitalisering gaat voor sommige mensen te snel. Graag zou Van Hoof ook wat meer creativiteit zien, vooral als het om geld gaat. “Inkomen is bepalend voor de kwaliteit van leven van senioren, blijkt uit onderzoek. Zet bijzondere bijstand daarom bijvoorbeeld vaker in, de gemeente kan dat doen.” En, heel concreet: het schort in Nederland aan openbare toiletten. “Daar doen we het Europees gezien echt heel slecht.”

Meer creativiteit op de woningmarkt

Ook op de woningmarkt kan een beetje creativiteit geen kwaad, zegt hij. “Als ouderen gaan samenwonen, komt een huis vrij. Nu moeten ze een deel van hun AOW inleveren. Stop daarmee. Beknibbel niet op dat beetje geld.” In Krakau bezorgt het thema wonen Okońska-Walkowicz eveneens hoofdbrekens. “Zeker in het oude, middeleeuwse centrum kan het lastig zijn om woningen aan te passen.”

Een aantrekkelijke stad voor senioren. Daarbij hoort ook dat mensen zich welkom voelen, zegt zowel Perek-Bialas als Van Hoof. Ertoe doen. Dat kan op allerlei manieren – via de Krakause adviesraad, via reclamespotjes of posters. “Diversiteit is ook hoe oud je bent,” zegt Van Hoof. “Op het gebied van beeldvorming en bewustwording valt nog veel te bereiken.”

