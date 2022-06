Oud-voorzitter van pedoclub Martijn opgepakt in Ecuador

Lesley L. kort na zijn arrestatie. Er zou sprake zijn van het misbruik van tientallen kinderen, meldt Free a Girl. Beeld Politie Ecuador

Marthijn U. zou zijn gearresteerd na een klopjacht. Behalve U. is ook Lesley L. aangehouden voor het seksueel misbruiken van kinderen. Dat gebeurde in de Ecuadoraanse badplaats Canoa. L. werd in april in Rotterdam veroordeeld tot tien weken cel, waarvan vier weken voorwaardelijk, voor het vervaardigen van kinderporno. Hij heeft zijn straf in voorarrest uitgezeten.

Volgens Free a Girl verbleven verschillende kinderen regelmatig in het huis van L. en U. Zij zouden zijn gelokt met het verhaal videogames te komen spelen. In ruil voor snoep en geld zouden zij seksuele diensten hebben moeten verlenen. Ook zouden er feestjes zijn georganiseerd met kinderen aan het zwembad, waar kinderen aangeraakt en soms onder invloed van drugs verkracht werden. Er zou sprake zijn van het misbruik van tientallen kinderen, meldt Free a Girl. Of de families van de kinderen op de hoogte waren van het misbruik is nu nog onbekend.

Mensenhandel

De arrestaties van U. en L. zijn volgens de stichting een direct gevolg van de eerste arrestatie van Nelson M. ,begin juni in Mexico, wegens het bezit van kinderporno en mensenhandel. M. wordt in Nederland verdacht van het voortzetten van de verboden pedofielenvereniging Martijn, en van het bezit van 10.000 afbeeldingen met kinderporno.

De pedofielenvereniging werd in 2014 door de Hoge Raad verboden en ontbonden omdat de leden seksuele relaties tussen volwassen en kinderen verheerlijkten en propageerden. Marthijn U. en Norbert de J., een ander oud-lid, zijn in maart veroordeeld tot celstraffen van vier en zes maanden vanwege het voortzetten van de vereniging.