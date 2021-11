Oud-revolutionair Daniel Ortega dwingt in Nicaragua nu zijn volgende verkiezingszege af

Nicaragua gaat naar de stembus, maar de autoritaire president Daniel Ortega is al verzekerd van de winst. Beeld EPA

Denkt hij op korte termijn uit de VS terug naar Nicaragua te kunnen? Bayron Estrada blijft even stil aan de telefoon. “Ik wil graag terug. Ik maak me zorgen over mijn familie en over mijn vrienden. Ik ken hier niemand, ik ben alleen. Maar het is niet veilig voor me.”

Drie maanden geleden vroeg hij na zijn vlucht uit Nicaragua politiek asiel aan. Als studentenleider in León, de op een na grootste stad van het Midden-Amerikaanse land, was hij in het voorjaar 2018 een van de duizenden Nicaraguanen die demonstreerden tegen het autoritaire bewind van president Daniel Ortega en diens vrouw, vicepresident Rosario Murillo. Die volksopstand werd bloedig uiteengeslagen, er vielen zeker driehonderd doden. Volgens mensenrechtenorganisaties werden honderden mensen net als Estrada opgepakt en gemarteld.

Politiewagens

“Het was een moeilijke beslissing om te vertrekken,” verzucht hij. “De regering houdt mijn familie nog steeds in de gaten. Er staan dagelijks politiewagens bij het huis van mijn moeder. Ik vrees voor hun veiligheid, maar voor mijn gevoel had ik geen andere keuze.”

Dit weekend volgt hij extra gespannen het nieuws over de presidentsverkiezingen. Die spanning is er niet om de uitslag, want Ortega zal worden herkozen. De man die in 1979 als guerrillaleider van het Sandinistische Front voor Nationale Bevrijding (FSLN) dictator Anastasio Somoza verjoeg en tot 1990 een socialistische revolutie in het land leidde, keerde in 2007 terug als president. Sindsdien trok hij steeds meer macht naar zich toe, culminerend in de brute onderdrukking van de demonstraties in 2018.

De repressie heeft sinds 2018 voor een exodus van, volgens de Verenigde Naties, meer dan honderdduizend Nicaraguanen gezorgd. Onder hen zijn journalisten, activisten en studenten. Het leeuwendeel is gevlucht naar buurland Costa Rica, zoals advocaat Álvaro Leiva, die vanuit hoofdstad San José vertelt dat er nog minstens 140 politieke gevangenen onder erbarmelijke omstandigheden vastzitten.

“Ortega drijft het land naar de afgrond,” waarschuwt hij. “Hij heeft de Nicaraguanen alle rechten afgenomen. Er is geen enkele kans dat de verkiezingen eerlijk zullen verlopen.”

Het regime-Ortega heeft in de aanloop naar de stembusgang liefst zeven presidentskandidaten laten arresteren op vage beschuldigingen van ‘verraad’. Persvrijheid is er nog nauwelijks ; vrijwel alle media zijn door het regime overgenomen, kritische journalisten vrezen te worden gearresteerd. De rechterlijke macht en het parlement zijn volledig in handen de FSLN, nu Ortega’s politieke partij.

Draconische wetten

Datzelfde parlement schakelde sinds 2018 de oppositie uit met de ene na de andere draconische wet. Zo werd verspreiden van ‘valse informatie’ september vorig jaar verboden, volgens persvrijheidsorganisaties om kritische media de mond te snoeren. Het parlement dwong sommige media, journalisten en stichtingen ook zich als ‘buitenlandse agenten’ te registreren.

Journaliste Dánae Vílchez, die voor buitenlandse media werkt, besloot vanwege die wetten vorig jaar Nicaragua te verlaten, net nadat ze een Nederlandse master had afgerond.

“Ik kwam aan in maart, maar ben in oktober weer vertrokken. Het is er op dit moment niet veilig voor me,” vertelt ze per telefoon. Uit zorg om haar veiligheid vraagt ze haar precieze verblijfplaats niet te vermelden. “Het is vreselijk om de situatie in Nicaragua en de verkiezingen van een afstand te moeten toezien. Ik hoor van iedereen hoe gespannen de sfeer is. Iedereen wordt in de gaten gehouden. Er is heel weinig dat ik kan doen om te helpen.”

Er bestaat onder gevluchte Nicaraguanen nauwelijks hoop dat de verkiezingen iets veranderen. De oppositie tegen Ortega en Murillo is door de gewelddadige onderdrukking zwak, verdeeld en er is nauwelijks animo om te onderhandelen. “Een dialoog met Ortega na de verkiezingen, maar waar moeten we het dan over hebben?,” zegt Vílchez scherp. “Moeten we dan doen alsof we weer vrienden zijn?”