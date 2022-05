Oud-president Bush noemt invasie Irak ongerechtvaardigd: ‘Ik bedoel Oekraïne’

In 2003, toen Bush president was, leidde de Verenigde Staten een invasie van Irak. Beeld AFP

Bush deed de pijnlijke verspreking in een toespraak tijdens een evenement in Dallas waar hij kritiek uitte op het politieke systeem in Rusland. “Het resultaat is een gebrek aan controlerende machten in Rusland en de beslissing van één man om een volledig ongerechtvaardigde en wrede invasie van Irak te beginnen,” zei Bush, voordat hij zichzelf snel verbeterde en zijn hoofd schudde. “Ik bedoel van Oekraïne.”

De oud-president grapte nadien nog door te zeggen “Irak ook, enfin...” Hij verklaarde zijn uitschuiver door het cijfer ‘75' te laten vallen, verwijzend naar zijn leeftijd. Vervolgens barstte het publiek in lachen uit. De beelden van zijn verspreking gaan momenteel de wereld rond via sociale media.

Tijdens zijn toespraak vergeleek Bush de Oekraïense leider Zelenski met de Britse oorlogsleider Winston Churchill, terwijl hij de Russische president Vladimir Poetin veroordeelde voor de invasie van Oekraïne in februari.

Een meer veelzeggende verspreking is zo ongeveer niet mogelijk. #Irak #Oekraïnepic.twitter.com/RUrf4zP3mJ — Harald Doornbos (@HaraldDoornbos) 19 mei 2022

Invasie in Irak

In 2003, toen Bush president was, leidde de Verenigde Staten een invasie van Irak. Irak werd ervan beschuldigd te beschikken over verboden massavernietigingswapens. De toenmalige leider Saddam Hoessein zou ook banden hebben gehad met de terreurbeweging Al-Qaida.

Uiteindelijk werden er nooit massavernietigingswapens gevonden en ook de banden met Al-Qaida werden niet vastgesteld. De invasie leidde tot een jarenlange burgeroorlog met honderdduizenden doden en miljoenen vluchtelingen.