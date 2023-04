Oud-premier Soedan waarschuwt voor echte burgeroorlog: ‘Nachtmerrie voor de hele wereld’

Deze satellietfoto toont een belangrijke grensovergang aan de Soedanese grens van Argeen met Egypte, terwijl bussen in de rij wachten om passagiers naar Egypte te evacueren. Beeld AFP

Hamdok was premier was van Soedan van 2019 tot 2021. Hij zegt dat de gevolgen van een Soedanese burgeroorlog groter kunnen zijn dan die van de conflicten in Syrië, Jemen of Libië.

Er wordt zondag opnieuw hevig gevochten in de straten van de Soedanese hoofdstad Khartoem. Inwoners melden ontploffingen en geweerschoten. Onder meer in het hoofdkwartier van het leger, gelegen in het centrum van de stad, vinden gevechten plaats. Het leger heeft ook luchtaanvallen uitgevoerd op Omdurman, de zusterstad van Khartoem gelegen aan de overkant van de rivier de Nijl.

In principe was er tot zondagavond een staakt-het-vuren van kracht. De strijdende partijen hadden dat eerder in de week afgesproken op aandringen van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken.

Laatste evacuatievlucht

De achtste en laatste evacuatievlucht van de Koninklijke Luchtmacht vanuit Soedan is zaterdagavond laat geland in Jordanië. De vlucht landde rond 23.00 uur, meldt het ministerie van Defensie zondag. Hoeveel mensen aan boord waren van deze vlucht is niet bekendgemaakt. Ook is niet bekend of er Nederlanders in het vliegtuig zaten. Het was de laatste evacuatievlucht uit Soedan die door Nederland werd uitgevoerd.

De meeste Nederlanders van wie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend was dat ze in Soedan waren, zijn inmiddels uit het Afrikaanse land geëvacueerd. Zeker 160 Nederlanders zijn via vluchten van de luchtmacht of van andere landen uit Soedan gehaald. Circa 130 evacués van achttien andere nationaliteiten zijn meegevlogen met de Nederlandse vliegtuigen.

In Soedan vechten het regeringsleger en paramilitairen een bloedige strijd uit, die al aan honderden mensen het leven heeft gekost.