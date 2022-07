Oud-premier Japan Shinzo Abe (67) vermoord

Het schietincident vond vrijdagochtend (lokale tijd) plaats toen Abe namens de Liberaal-Democratische Partij kiezers toesprak over de Senaatsverkiezingen van aanstaande zondag. Beeld REUTERS

Premier Fumio Kishida (64) heeft dat bekendgemaakt, nadat Japanse media eerder berichtten dat Abe geen teken van leven vertoonde toen hij naar het ziekenhuis werd vervoerd. De schutter, Tetsuya Yamagami (41), is aangehouden.

Het schietincident vond vrijdagochtend (lokale tijd) plaats toen Abe namens de Liberaal-Democratische Partij kiezers toesprak over de Senaatsverkiezingen van aanstaande zondag. Abe is volgens lokale media door twee kogels geraakt: in zijn borst en in zijn nek.

Hij zakte in elkaar en bloedde uit zijn nek. “Dit is een barbaarse daad tijdens het voeren van een verkiezingscampagne, de basis is van onze democratie, en het is absoluut onvergeeflijk”, zei Kishida.

Zelfgemaakt vuurwapen

Politieke partijen zijn gestopt met het voeren van campagne. Of de stembusgang dit weekend nog doorgaat, is niet duidelijk. Volgens Kishida is het te vroeg om daar nu al iets over te zeggen. De regering zal zich daar op een later moment over buigen.

Japanse media melden dat de schutter een oud-militair is en dat hij schoten heeft gelost met een zelfgemaakt vuurwapen. Er is nog niks bekend over een motief. Tegen de politie zou hij hebben gezegd dat het zijn bedoeling was om Abe te vermoorden.

De Amerikaanse ambassadeur in Japan, Rahm Emanuel, liet vlak na de schietpartij weten ‘bedroefd en geschokt’ te zijn door het neerschieten van Abe. “Abe is een uitstekende leider van Japan en een onwrikbare bondgenoot van de Verenigde Staten geweest. De Amerikaanse regering en het Amerikaanse volk bidden voor het welzijn van Abe, zijn familie en de mensen in Japan.”

Gezondheidsproblemen

Abe was tussen 2006 en 2007 en tussen 2012 en 2020 premier van Japan. Eind augustus 2020 kondigde hij aan vanwege gezondheidsproblemen af te treden. De moord op de Japanse oud-premier roept wereldwijd geschokte reacties op. Diverse wereldleiders en prominente bestuurders tonen hun medeleven met de inwoners van Japan.

Hoewel vuurwapengeweld in Japan niet veel voorkomt, is het niet de eerste politieke moord in de recente Japanse geschiedenis. In 2007 werd de burgemeester van Nagasaki, Itcho Ito, doodgeschoten bij een verkiezingsbijeenkomst. Hij voerde op dat moment campagne om voor de vierde keer herkozen te worden. Een van zijn voorgangers, Hitoshi Motoshima, werd in 1990 ook beschoten toen hij burgemeester was van Nagasaki. Hij overleefde de aanslag.

In oktober 1960 werd Japan opgeschrikt door de geruchtmakende moord op de socialistische leider Inejirō Asanuma. Hij werd live op tv neergestoken met een samoerai-zwaard door een extreemrechtse nationalist.

Aankomende zondag zijn in Japan de Hogerhuisverkiezingen. Het is niet duidelijk of die door zullen gaan.