Oud-premier Japan Shinzo Abe (67) vermoord, dader handelde uit wrok tegen religieuze organisatie

Het schietincident vond vrijdagochtend (lokale tijd) plaats toen Abe namens de Liberaal-Democratische Partij kiezers toesprak over de Senaatsverkiezingen van aanstaande zondag. Beeld REUTERS

Abe werd neergeschoten toen hij vrijdagochtend (lokale tijd) namens de conservatieve Liberaal-Democratische Partij kiezers toesprak over de Senaatsverkiezingen van aanstaande zondag. Op videobeelden is te zien en horen dat er minstens twee schoten zijn gelost. Abe werd volgens media in zijn borst en in zijn nek geraakt en zakte direct in elkaar. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De schutter kon meteen na de aanval tegen de grond worden gewerkt en zit in hechtenis. Het gaat om Tetsuya Yamagami (41), een oud-militair die volgens lokale media met een zelfgemaakt wapen geschoten zou hebben. Er circuleert een foto van een wapen dat met onder andere ducttape gemaakt lijkt te zijn.

Motief

De verdachte had volgens de politie wrok tegen een religieuze organisatie waarvan hij dacht dat Abe eraan verbonden was. Om welke organisatie het gaat kan de politie niet zeggen. De man had volgens lokale media daarvoor al toegegeven dat hij de oud-premier wilde doden. Hij leek volgens de politie tijdens zijn verhoor geen emotie te tonen, maar beantwoordde vragen op een rustige manier.

Politieke partijen zijn tijdelijk gestopt met het voeren van campagne. De Japanse premier Fumio Kishida (64) heeft laten weten dat de Hogerhuisverkiezingen zondag niettemin doorgaan. “Wij geven nooit toe aan geweld,” zei hij vrijdag. De campagne wordt zaterdag hervat. Het is volgens Kishida belangrijk dat vrije en eerlijke verkiezingen worden beschermd en dat de aanslag op Abe geen invloed heeft op het dagelijkse bestuur.

Gezondheidsproblemen

Abe was tussen 2006 en 2007 en tussen 2012 en 2020 premier van Japan. Eind augustus 2020 kondigde hij aan vanwege gezondheidsproblemen af te treden – bij zijn moment van aftreden was hij de langstzittende premier van het land. De moord op de Japanse oud-premier roept wereldwijd geschokte reacties op. Diverse wereldleiders en prominente bestuurders tonen hun medeleven met de inwoners van Japan.

Abes economische beleid in de jaren 2012-2020 stond bekend als ‘Abenomics’, een beleid van geld bijdrukken, grote overheidsinvesteringen en structurele hervormingen. Abe stond bekend als een conservatief politicus: zo wilde hij het pacifistische grondwetsartikel dat Japan geen staand leger mag hebben, veranderen.

Dit artikel, een erfenis van de Tweede Wereldoorlog, ligt gevoelig in het Oost-Aziatische land: het is een van de pilaren onder de heropleving van het land na 1945. Abe streefde naar ‘normalisering’ van het Japanse (oorlogs)verleden: zo stond hij in 2020 stil bij de Japanse slachtoffers van de veroveringsoorlog maar ook bij de oorlogsmisdadigers.

Politiek geweld in Japan

Hoewel vuurwapengeweld in Japan niet veel voorkomt, is het niet de eerste politieke moord in de recente Japanse geschiedenis. In 2007 werd de burgemeester van Nagasaki, Itcho Ito, doodgeschoten bij een verkiezingsbijeenkomst. Hij voerde op dat moment campagne om voor de vierde keer herkozen te worden. Een van zijn voorgangers, Hitoshi Motoshima, werd in 1990 ook beschoten toen hij burgemeester was van Nagasaki. Hij overleefde de aanslag.

In oktober 1960 werd Japan opgeschrikt door de geruchtmakende moord op de socialistische leider Inejirō Asanuma. Hij werd live op tv neergestoken met een samoeraizwaard door de 17-jarige, extreemrechtse nationalist Otoya Yamaguchi. De Japanse schrijver en Nobelprijswinnaar Kenzaburo Oë schreef naar aanleiding van deze moord de roman Seventeen.