Oud-politicus Jean-Marie Le Pen aangeklaagd om fraude EU-geld

Jean-Marie Le Pen. Beeld AFP

De 91-jarige oprichter van de politieke partij Front National zou onterecht geld dat hij van het Europees Parlement kreeg hebben gebruikt om medewerkers in Frankrijk te betalen. Het gaat om een bedrag van ongeveer 7 miljoen euro tussen 2009 en 2017.

Le Pen laat via zijn advocaat weten moe te worden van de zaak. “Het is een aanval op zijn nalatenschap,” aldus de advocaat.

De Fransman was tot vorig jaar lid van het Europees Parlement. Door de diplomatieke onschendbaarheid die daarbij hoort, kon hij vorig jaar nog voorkomen dat hij werd gehoord in de zaak. Ook nu hij niet meer in het Europees Parlement zit, weigert hij voor de rechter te verschijnen. Een verhoor kon hij echter niet voorkomen.