Oud-minister van Defensie: Trump wilde raketten afschieten op Mexicaanse drugslabs

Minister van Defensie Mark Esper spreekt de pers toe in het Witte Huis, terwijl president Trump op de achtergrond luistert. Esper omschrijft Trump in zijn memoires als 'een gewetenloze persoon die, gezien zijn eigenbelang, geen hoge publieke functie zou moeten vervullen'. Beeld REUTERS

Dat schrijft Esper in zijn boek A Sacred Oath, zijn memoires over de jaren (2019-2020) dat hij de 45ste Amerikaanse president diende. Het boek is door diverse media in de VS gelezen.

Volgens Esper vroeg Trump minstens twee keer of het leger raketten richting Mexico kon afvuren. Ook zou Trump hebben gezegd: “Ze hebben geen controle over hun eigen land.”

Toen Esper bezwaar maakte, zo schrijft hij in zijn memoires, zei Trump dat “we gewoon wat Patriot-raketten kunnen afschieten en de laboratoria stilletjes uitschakelen”. En: “Niemand zou weten dat wij het waren.” Trump zou simpelweg zeggen dat de VS de aanval niet hadden uitgevoerd, aldus de oud-defensieminister.

Trump zou zich vooral “grilliger” en “verward” zijn gaan gedragen nadat zijn eerste afzettingsprocedure in februari 2020 was geëindigd, schrijft Esper. Een van de vele opmerkelijke ‘verlangens’ van Trump die Esper opvoert in zijn boek, uitte Trump op 1 juni 2020, toen protesten tegen politiegeweld waren uitgebroken na de moord op George Floyd: hij wilde 10.000 soldaten in de straten van Washington posteren. Over de demonstranten zei Trump: “Kun je ze niet gewoon neerschieten?”

Toen een verslaggever van The New York Times aan Esper vroeg wat zijn persoonlijke mening over Trump is, zei deze: “Hij is een gewetenloze persoon die, gezien zijn eigenbelang, geen hoge publieke functie zou moeten vervullen.”