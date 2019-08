Oud-minister Curaçao 28 jaar cel voor moord politicus

George Jamaloodin. Beeld ANP

Jamaloodin zelf heeft altijd ontkend dat hij iets met de moord te maken had.

Eerder werd voor de moord op Wiels Burney F. al veroordeeld tot 26 jaar. Hij zou voor Jamaloodin een moordenaar hebben geregeld. Deze man, Elvis K., is in 2014 veroordeeld tot levenslang voor verschillende moorden, waaronder die op Wiels. Beiden zitten vast in Nederland.