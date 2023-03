Oud-minister Ben Bot smult van afgang van ‘leugens strooiende’ Lavrov

Sergey Lavrov kijkt beledigd de zaal in op de conferentie in New Delhi. Beeld AP

Dat een Russische minister van Buitenlandse Zaken door toehoorders wordt uitgelachen en voor schut staat op een belangrijke conferentie gebeurt niet vaak. De Nederlandse oud-minister Ben Bot heeft het tenminste nooit meegemaakt in de vele jaren dat hij in de diplomatieke dienst zat.

“Dit was een nogal pijnlijke afgang,” zegt Bot (85) niet zonder enig leedvermaak over wat de hem goed bekende Sergej Lavrov overkwam op de G20. Tijdens een internationale conferentie in New Delhi in de marge van de top beschreef de Russische minister van Buitenlandse Zaken het conflict in Oekraïne als een oorlog waarin Rusland was aangevallen. “De oorlog (in Oekraïne), die we proberen te stoppen, en die tegen ons werd gestart met behulp van het Oekraïense volk ...” Midden in deze zin moest Lavrov pauzeren vanwege het lachen in de zaal en iemand die riep: “Come on” (Kom op, zeg).

De video van het pijnlijke moment voor Rusland ging viraal, tot genoegen van Bot. “Ik ben blij dat het nu de wereld overgaat en dat hij uitgelachen wordt. Misschien zullen ze in Moskou snappen dat er god zij dank nog mensen zijn die niet zo goedgelovig zijn dat ze alle verzinsels die ze daar de wereld instrooien voor waarheid accepteren. Die Indiase zaal zei eigenlijk: ‘Joh, hou op met die onzin, we weten allemaal dat jullie begonnen zijn en we weten ook waarom jullie dat doen.’ Waarschijnlijk blijft India Rusland wel steunen omdat ze ze nodig hebben vanwege de olie, graan of andere producten, maar hier werd wel even duidelijk gemaakt dat ze niet in dit soort onzin trappen.”

In de zaal zat een internationaal publiek van overwegend Indiase academici, diplomaten en CEO’s. De bijeenkomst was een van de weinige conferenties rondom de G20-top waarop het door sancties getroffen Rusland nog wél was uitgenodigd. Het uitlachen van een zo hoge vertegenwoordiger van het Kremlin was natuurlijk wel tegen alle diplomatieke etiquette, merkt Bot op. “Meestal laten diplomaten of regeringsleiders hun verbazing niet merken omdat ze niet onbeleefd willen zijn, of omdat ze de relatie met Rusland om de een of andere reden goed willen houden. Maar iedereen weet dat het pure nonsens is als Rusland beweert dat Oekraïne de oorlog is begonnen. De zaal maakte duidelijk dit soort sprookjes niet te geloven.”

Overigens oogstte Lavrov applaus van dezelfde zaal toen hij het had over het ‘meten met twee maten’ door het Westen bij diverse Amerikaanse militaire interventies. Of, zoals Lavrov het verwoordde: “Gelooft u dat de Verenigde Staten het recht hebben elke plek op aarde tot een bedreiging van hun nationale belang te verklaren, zoals ze deden in Joegoslavië, in Irak, in Libië, in Syrië…” Het applaus illustreerde ook dat India balanceert tussen Moskou (waarvan het veel wapens koopt) en Washington, waarbij het goede banden wil onderhouden met het Westen.

Bot kent Lavrov als weinig anderen in Nederland. “Ik heb nogal wat aanvaringen met met hem gehad - overigens ook goede momenten dat moet ik er eerlijk bijzeggen”, aldus de Nederlandse oud-minister. De twee hadden als ministers van Buitenlandse zaken een flinke clash in 2004 over de aanpak van Moskou van de gijzelingscrisis in Noord-Ossetië waarbij onder anderen 186 schoolkinderen omkwamen. “Het is geen gemakkelijk heerschap en hij liegt met een gemak dat je zal verbazen. Ik heb dat ervaren bij die aanval in 2004 toen ik als voorzitter dan de Europese Raad zei dat ik mijn oordeel pas wilde geven als ik wist wat er gebeurd was. Ik kreeg meteen een woedende Lavrov aan de telefoon die het een schande vond dat ik niet meeging in zijn verhaal en die zaak niet onmiddellijk had veroordeeld. Ik legde hem uit dat wij gewend zijn eerst het onderzoek af te wachten want meteen al klonken er verschillende versies over wat er was gebeurd in Noord-Ossetië. Hij ging daar overheen met een hoop gescheld. De man liegt met groot gemak en strooit verhalen rond alsof het niets dan de waarheid is. En ik moet zeggen, hij doet dat over het algemeen effectief.”

Een ziedende Lavrov riep destijds de Nederlandse ambassadeur in Moskou op het matje vanwege de vermeende ‘lasterlijke uitspraken’ van Bot. “Wat er nu in India is gebeurd raakt hem persoonlijk,” denkt Bot. “Het is een ijdele man met een enorm ego. Als minister van Buitenlandse Zaken staat hij nu toch voor de wereld te kijk. Zijn verhaal is doorgeprikt waar hij zelf bij zat en iedereen smult ervan, heel pijnlijk. Want net als heel veel mensen erger ik me groen en geel aan die propaganda van Russische kant en die permanente verdraaiing van de feiten. Dat hij niet het minste beetje begrip kan tonen voor vreselijke toestanden in Oekraïne, dat doet Rusland geen goed en Lavrov zeker niet.”