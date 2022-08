Oud-hoofdaanklager Mexico vast om 43 verdwenen studenten

Familie en vrienden van de 43 verdwenen studenten demonstreren op 8 oktober 2014 met een spandoek met daarop de beeltenissen van de vermisten in Mexcio-Stad. Beeld AFP

De studenten, leraren in opleiding, verdwenen op 26 september 2014 uit de stad Iguala in de deelstaat Guerrero. Ze wilden naar een herdenking van een neergeslagen studentenprotest in Mexico-Stad in 1968. Omdat ze geen geld hadden voor de reis, kaapten ze twee bussen in de stad Iguala. Ze werden aangehouden door corrupte agenten, die zes van de studenten doodschoten. De overige 43 droegen ze over aan het drugskartel Guerreros Unidos. Leden daarvan zeiden later de studenten te hebben vermoord en hun lichamen te hebben verbrand. Slechts drie lichamen zijn ooit geïdentificeerd.

Staatsmisdrijf

Donderdag concludeerde een door de Mexicaanse regering aangestelde waarheidscommissie, dat de ontvoering een staatsmisdrijf is. De commissie vond geen aanwijzingen dat de studenten nog in leven zijn.

Volgens de commissie, die haar conclusies baseert op meer dan 41 duizend documenten en vijftig video’s, waren hoge Mexicaanse autoriteiten bij de verdwijning betrokken. De regering van de deelstaat Guerrero, het Mexicaanse leger en de federale politie wisten alle van de verdwijning van de bussen waarin de studenten zaten. Militairen die in de buurt gelegerd waren, boden evenmin hulp. Ook de vorige regering van Mexico van president Enrique Peña Nieto heeft informatie verborgen en de connecties tussen autoriteiten en criminele groeperingen verdoezeld, zegt de commissie.

De Mexicaanse onderminister voor Mensenrechten Alejandro Encinas nam donderdagavond op een persconferentie de conclusies van het rapport over. “De verdwijning en executie zijn mogelijk geweest door de daden en nalatigheden van de autoriteiten”, zei hij. De regering erkende donderdag ook voor het eerst dat de studenten dood zijn. Daarvoor was het officiële standpunt dat ze nog in leven waren.

Alles wijst “op deze trieste realiteit”, aldus Encinas. De nabestaanden van de verdwenen studenten zijn volgens hem ingelicht tijdens een “moeilijke en pijnlijke bijeenkomst”, waarbij ook de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador aanwezig was. López Obrador zwoer bij zijn aantreden in 2018 dat de zaak zou worden opgelost. Volgens Encinas worden de verdwijningen nog wel verder onderzocht.

Burgemeester gaf opdracht

De verdwijning leidde in 2014 tot grote studentenprotesten in heel Mexico. Familie van de vrouw van de burgemeester van Iguala bleek onderdeel te zijn van het drugskartel. Zij hield de avond van de verdwijning een toespraak op een bijeenkomst en was bang dat de studenten die wilden verstoren. Daarom gaf haar man opdracht de studenten op te pakken en over te dragen aan het kartel. Gedurende het onderzoek bleek nergens dat de studenten wisten van de toespraak.

De deelstaat Guerrero geldt vanwege rivaliserende drugskartels als een van de gevaarlijkste streken in het Midden-Amerikaanse land, waar elk jaar tienduizenden mensen omkomen door geweld.

Het onderzoek naar de verdwijning van de studenten kreeg internationaal veel kritiek wegens de vele fouten die werden gemaakt en het gebrek aan vooruitgang.