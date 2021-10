Oud-gouverneur Cuomo van New York aangeklaagd om zedenmisdrijf

Tegen voormalig gouverneur Andrew Cuomo van de staat New York is een formele aanklacht ingediend wegens een zedenmisdrijf dat hij zou hebben gepleegd in december vorig jaar. Beeld AFP

De aanklacht werd ingediend door de sheriff van Albany County namens de staat New York en beschuldigt Cuomo ervan dat hij in december 2020 zijn hand in de blouse van een vrouw heeft gelegd en haar linkerborst greep. Iemand ongewenst seksueel betasten is in New York een misdrijf waarop een gevangenisstraf van maximaal een jaar staat.

De naam van de vrouw is niet vermeld in de aanklacht, maar zijn toenmalig medewerkster Brittany Commisso diende in augustus een aanklacht in tegen Cuomo omdat hij haar borst zou hebben betast tijdens een bespreking in de ambtswoning van de gouverneur in Albany.

De 63-jarige Cuomo moet op 17 november 2021 voor de rechtbank verschijnen.

Cuomo nam in augustus ontslag nadat procureur-generaal Letitia James een rapport had uitgebracht dat concludeerde dat hij elf vrouwen seksueel heeft lastiggevallen, onder wie voormalige stafleden. “De strafrechtelijke aanklachten die vandaag tegen de heer Cuomo zijn ingediend wegens ongewenste seksuele betasting, bevestigen de bevindingen in ons rapport verder”, verklaarde James in een reactie op het nieuws van de aanklacht.

Cuomo heeft de beschuldigingen steeds ontkend en beweert nog altijd dat hij het slachtoffer is van een politieke afrekening.