Oud-generaal verdacht van betrokkenheid bij verdwijning 43 Mexicaanse studenten

Familieleden van de 43 vermiste studenten vragen tijdens een demonstratie in Mexico Stad om opheldering over hun verdwijning. Beeld AP

Het nieuws van de arrestatie werd door een Mexicaanse onderminister, die aan het hoofd staat van een waarheidscommissie rond de zaak, bekendgemaakt op een persconferentie. De oud-generaal werd daarbij niet bij naam genoemd, maar Rodríguez Pérez was op het moment van de verdwijning “de kolonel van de lokale legerbasis” die volgens de onderminister is gearresteerd.

Gekaapte bussen

De Mexicaanse studenten, leraren in opleiding, verdwenen op 26 september 2014 uit de stad Iguala in de deelstaat Guerrero. Ze wilden naar een herdenking van een neergeslagen studentenprotest in Mexico-Stad in 1968. Omdat ze geen geld hadden voor de reis, kaapten ze twee bussen in de stad Iguala. Ze werden vermoedelijk aangehouden door corrupte agenten die ze overdroegen aan een criminele organisatie en het leger.

Een waarheidscommissie kwam vorige maand met vernietigende conclusies over de wijze waarop de Mexicaanse overheid acht jaar geleden is omgegaan met de verdwijning. Er zou sprake zijn geweest van een “staatsmisdaad”. Wat er precies met de studenten is gebeurd, blijft tot op de dag van vandaag onduidelijk. De gearresteerde oud-generaal zou destijds zes van de studenten hebben laten vermoorden. Van slechts drie studenten werden menselijke resten teruggevonden.

Naast de arrestatie van de oud-generaal en de voormalige topman van het OM vaardigde het OM vorige maand ook arrestatiebevelen uit tegen tegen tientallen politieagenten, militairen, ambtenaren en leden van een drugskartel vanwege hun betrokkenheid.

Drugskartels

De deelstaat Guerrero geldt vanwege rivaliserende drugskartels als een van de gevaarlijkste streken in het Midden-Amerikaanse land, waar elk jaar tienduizenden mensen omkomen door geweld. Het onderzoek naar de verdwijning van de studenten kreeg internationaal veel kritiek wegens de vele fouten die werden gemaakt en het gebrek aan vooruitgang.