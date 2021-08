Oud-bewaker (100) concentratiekamp alsnog voor Duitse rechter

De toegangspoort van Sachsenhausen. Beeld AP

Het proces tegen de 100-jarige man begint volgens Welt am Sonntag in het najaar.

De verdachte zou van 1942 tot 1945 hebben gewerkt in kamp Sachsenhausen, bij Berlijn. Daar vonden volgens de krant zo’n 20.000 mensen de dood. Het proces tegen de oud-bewaker moet in oktober van start gaan in Neuruppin. De man kan vanwege zijn gevorderde leeftijd dan maar 2 tot 2,5 uur per dag voor de rechter verschijnen.

In Duitsland zijn de afgelopen jaren herhaaldelijk oud-kampbewakers vervolgd. De Duitse autoriteiten zien meer kans om nazimisdadigers te berechten sinds de veroordeling van John Demjanjuk in 2011. Tot deze uitspraak gingen ze ervan uit dat voor de nazimisdaden individuele schuld vast moest staan.

De inmiddels overleden Demjanjuk kreeg echter celstraf opgelegd wegens medeplichtigheid aan moord op duizenden Joden, toen alleen werd bewezen dat hij kampbewaarder was geweest in Sobibór.