Orkaan Ida hult New Orleans in duisternis, precies 16 jaar na Katrina

Een vrouw en haar hondje proberen in de ‘French Quarter’ van New Orleans een veilig heenkomen te zoeken, terwijl orkaan Ida over de stad raast. Beeld Getty Images

In New Orleans viel de stroom uit als gevolg van orkaan Ida, die langs de kust van Louisiana tot overstromingen leidde.

Precies zestien jaar na de verwoestende orkaan Katrina, een van de zwaarste natuurrampen uit de Amerikaanse geschiedenis die 1800 levens eiste, bereikte Ida Louisiana als een categorie 4-orkaan, met windsnelheden tot 240 kilometer per uur. Het was een stresstest voor de honderden kilometers aan dijken die na de ramp in 2005 zijn gebouwd. De autoriteiten verwachtten dat de dijken het zouden houden, hoewel op sommige plekken het water er overheen zou kunnen stromen.

Langs delen van de kust werd rekening gehouden met een stijging van het waterpeil met bijna 2 meter. Delen van een snelweg langs de kust van Louisiana en Mississippi veranderden in een kolkende rivier. Veel bomen waaiden om en in een district nabij New Orleans raakten 22 duwbakken van schepen op drift.

Geen airconditioning

Energiemaatschappij Entergy New Orleans meldde in de nacht van zondag op maandag ‘een catastrofale schade aan de transmissie’. Alle acht aanvoerlijnen van elektriciteit vielen uit.

In heel Louisiana moesten zeker een miljoen mensen het zonder airconditioning en functionerende koelkast doen, terwijl de staat gebukt gaat onder hoge temperaturen. Door de lage vaccinatiegraad en de deltavariant kampt de staat ook al met een golf aan ziekenhuisopnamen van coronapatiënten. Door de stroomuitval moesten verplegers in een ziekenhuis ten zuidwesten van New Orleans patiënten handmatig beademen.

In kracht afgenomen

Voor New Orleans is het uitvallen van de stroom geen primeur. Tijdens de orkaan Gustav in 2008 viel de stroom ook bijna overal uit in de regio. Dat leidde toen tot felle kritiek op de maatschappij en de slechte staat van het netwerk.

Ida nam snel in kracht af naarmate de orkaan landinwaarts trok. Maandagochtend vroeg was Ida afgezwakt tot een orkaan uit categorie 1, met windsnelheden tot 130 kilometer per uur. Het Nationale Orkaancentrum verwachtte niettemin dat er in het westen van Mississippi nog sprake zou zijn van hevige regenval en ‘levensbedreigende’ overstromingen.

Doordat Ida zich in een tijdsbestek van een paar dagen onverwachts ontwikkelde tot een heftige orkaan was er nauwelijks tijd voor een ordentelijke evacuatie van honderdduizenden bewoners in de meest kwetsbare kustgebieden. “Ik kreeg bijna een paniekaanval toen ik hoorde dat het de verjaardag is van Katrina,” zei Janet Rucker, een geboren en getogen gepensioneerde bewoner van New Orleans, die met haar hond Deuce haar toevlucht zocht in een hotel in het centrum van de stad. “Dit is niet goed voor onze zenuwen en gemoedstoestand.”

In Louisiana werd maandagmorgen een eerste dodelijk slachtoffer gemeld van Ida. In een district ten zuiden van hoofdstad Baton Rouge viel een boom op diens woning.

De stormvloedkering bij het plaatsje Metairie, in het zuidoosten van Louisiana, wordt gesloten. Beeld AP

Stroomstoring

De stroomonderbrekingen vormen vooral voor ziekenhuizen een groot gevaar. Er zijn 10.000 monteurs uit Louisiana ingeschakeld om stroomstoringen te herstellen, terwijl nog eens 20.000 extra monteurs uit andere delen van de Verenigde Staten kunnen worden opgeroepen. “We zullen de stroom zo snel mogelijk moeten herstellen. Dat is een van mijn grootste zorgen,” aldus de gouverneur.

Archiefbeeld. Orkaan Katrina zorgde voor talloze overstromingen in New Orleans en de wijde omtrek. Beeld AP

Schade

Lokale experts denken dat de orkaan meer dan 20 miljard euro schade kan veroorzaken als hij de voorspelde route volgt. Orkaan Katrina, een categorie 3 orkaan, zorgde zestien jaar geleden voor 120 miljard dollar (100 miljard euro) aan schade.

Woensdag bereikt het noodweer de staat Tennessee, die een week geleden al werd getroffen door zware regenval. Twintig mensen kwamen om het leven door de overstromingen die hierdoor werden veroorzaakt. Nu kan de staat weer te maken krijgen met forse regen als gevolg van Ida.

Ondertussen heeft de orkaan 91 procent van de olieproductie en 85 procent van de gasproductie in de Golf van Mexico platgelegd, melden de Amerikaanse autoriteiten.