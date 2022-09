Orkaan Ian raast met 250 kilometer per uur over Florida, stormvloed van 3,6 meter gemeten

Orkaan Ian trekt al een spoor van vernieling in Florida. Beeld Reuters

Voor de kust van Florida heeft de orkaan een boot met Cubaanse migranten tot zinken gebracht. Volgens de Amerikaanse grenspolitie worden 20 opvarenden vermist. De lokale nieuwssite Local10.com meldde dat het vaartuig woensdagmorgen bij de Florida Keys in de woeste golven verdween. Vier personen slaagden erin zwemmend Stock Island te bereiken, vlakbij Key West. Ze zijn voor onderzoek naar een ziekenhuis gebracht. De kustwacht wist nog drie drenkelingen te redden. Ze waren uitgeput en vertoonden uitdrogingsverschijnselen. De zoektocht naar slachtoffers gaat met behulp van helikopters onverminderd door.

Gevoed door het warme water in de Golf van Mexico groeide Ian ‘s nachts uit tot een catastrofale orkaan met windsnelheden tot ruim 250 kilometer per uur. Er is maar één gevaarlijkere categorie, nummer 5. De orkaan zou daar bijna krachtig genoeg voor zijn.

Krachtigste wervelstorm

De orkaan kwam woensdag aan land bij het eiland Cayo Costa, voor de kust van Fort Myers in het westen van Florida. De meteorologen van het NHC meldden verwoestende stortregens en een verraderlijke zeegang met hoge golven. Dat maakt deze wervelstorm tot een van de krachtigste die de VS in tijden heeft geteisterd. “Over deze zullen we nog jaren napraten”, zei Ken Graham, de directeur van Amerikaanse weerdienst (NWS).

Bij de pier van Fort Myers in de Amerikaanse staat Florida zijn zwemmers woensdag 'gewoon' de zee in gegaan. Beeld Videostill

Auto's meegesleurd

Veel bewoners uit de kuststreek hadden bijtijds een veilig heenkomen gezocht. De autoriteiten hadden 2,5 miljoen mensen aangeraden te vertrekken. Op tal van plekken kwamen straten blank te staan en werden auto’s meegesleurd door het vele water.

1,8 miljoen woningen en bedrijfsgebouwen zitten zonder stroom. Eerder waren de elektriciteitsmaatschappijen er ondanks het noodweer in geslaagd 300.000 klanten weer aangesloten te krijgen op het net, maar dat succes werd snel overschaduwd door grote problemen elders. De Florida Power & Light Company meldde zelfs stroomuitval in bijna 720.000 huizen die het bedrijf bedient.

Ian richtte op Cuba veel schade aan. Beeld AP

De verwachting is dat Ian boven land langzaam maar zeker afzwakt, maar tot zeker donderdag moet rekening worden gehouden met ernstige overlast.

Avondklok

In Lee County is sinds 18.00 uur (lokale tijd) een avondklok van kracht. Ook de zwaar getroffen stad Fort Myers maakt deel uit van het district waar de avondklok geldt, die door de autoriteiten werd ingesteld na berichten over een plundering bij een benzinestation.

Politiekorpschef Carmine Marceno van Lee County heeft tijdens een persconferentie woensdagavond gezegd dat er veel telefoontjes binnenkomen bij de alarmcentrale. De gehele regio is volgens hem zwaar getroffen. Het is voor de politie niet veilig om op meldingen te reageren tot de wind verder gaat liggen, aldus Marceno.

Twee doden

Ian heeft op Cuba veel schade veroorzaakt, vooral in de meest westelijke provincie Pinar del Río. Cubaanse media melden vooralsnog twee doden.

De wervelstorm trekt noordwaarts en de koers is oostelijker uitgevallen dan eerder werd gedacht. Ian ging daarom naar verwachting niet in de uiterst dichtbevolkte regio van de metropool Tampa aan land, maar zuidelijker in de streek van Sarasota.

Aan de westkust van Florida zijn 2,5 miljoen mensen bij de kust vandaan getrokken uit angst voor de storm, hoge golven en overstromingen door de hevige regenval. In afwachting van de storm beginnen de wind en regenval al flink toe te nemen. In de stad Fort Myers staan de eerste straten al onder water. In heel de Verenigde Staten worden vluchten geannuleerd vanwege het noodweer en inmiddels zitten al zo’n 270.000 mensen in de staat zonder stroom.