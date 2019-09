Orkaan Dorian komt op volle kracht aan op Bahama's

‘Het is verwoestend’, zegt Joy Jibrilu, directeur-generaal van het ministerie van Toerisme en Luchtvaart van de Bahama’s. ‘Er is een enorme schade aangericht aan eigendommen en infrastructuur.’ Ook is inmiddels sprake van één dode. Een jongetje van 7 jaar is meegesleurd door het water en verdronken, zo meldt Bahama Press. Zijn zusje wordt nog vermist.



Met een aanhoudende windkracht van 297 km/uur en windstoten tot wel 354 km/uur, evenaarde Dorian het record van de krachtigste Atlantische orkaan die ooit aan land kwam, op Labour Day in 1935. Destijds kregen orkanen nog geen namen. Er wordt gevreesd dat het natuurgeweld lange tijd aan land zal blijven op de Bahama's en zo nog veel meer schade zal veroorzaken. De orkaan zet nu koers naar Grand Bahama Island.



Het centrum van de orkaan beweegt zich slechts langzaam naar het westen en kan nog tot morgen over de archipel razen. Het oog van de orkaan lijkt volgens het National Hurricane Centre nu af te koersen op de oostkant van Grand Bahama Island. Inwoners wordt aangeraden binnen te blijven. Het stormwaterpijl is zo’n vijf tot zeven meter hoger dan normaal en het NHC waarschuwt dan ook voor extreem hoge golven.

Beeld RAMOND A KING via REUTERS

Orkaan Dorian op een beeld van NASA. Beeld EPA

Evacuaties

De gouverneurs van Georgia en South Carolina hebben zondag het bevel gegeven om de kust van de Amerikaanse staten te evacueren door de komst van orkaan Dorian. De evacuatie van de honderdduizenden kustbewoners zal maandagmiddag lokale tijd starten. De orkaan wordt daar niet voor woensdag verwacht.



‘Dit is de zwaarste en grootste orkaan in de moderne geschiedenis en zeker de sterkste die iedereen van ons ooit heeft gezien’, verklaarde de gouverneur van South Carolina Henry McMaster op een persconferentie. ‘We weten dat niet iedereen gelukkig zal zijn met deze mededeling, maar we hopen dat we op die manier iedereen in leven kunnen houden.’

Starting noon tomorrow, individuals east of I-95 in Bryan, Camden, Chatham, Glynn, Liberty, and McIntosh Counties must evacuate due to Hurricane #Dorian. @GeorgiaEMA and @GADeptofTrans will start westerly contraflow on I-16 at 8 AM on Tuesday, Sept. 3. Stay vigilant and be safe. pic.twitter.com/njw2ffCoLT Governor Brian P. Kemp