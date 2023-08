Opzeggen graandeal door Rusland leidt tot broodtekort in Tunesië: ‘Sta al anderhalf uur in de rij’

In Tunesië is het elke dag weer een gevecht om stokbrood te kopen. Doordat Rusland de graandeal met Oekraïne heeft opgeschort, groeien de voedseltekorten op de wereldmarkt – ook in Tunesië. ‘Vijf broden per dag? Ik heb vijf kinderen te voeden.’

Rond 5 uur ’s morgens begint het. De lange rij voor zijn winkel. Het gekibbel, venijnig geduw, getrek, gevloek en getier. De bakker op het pleintje in Le Kram, een kustplaatsje ten noordoosten van Tunis, kan er steeds slechter tegen. “Vanaf het moment dat de winkel opengaat tot sluitingstijd staan er hordes boze mensen voor mijn deur. Allemaal opgefokt omdat het zo moeilijk is om brood te krijgen. Voor het personeel is het bijna niet te doen. Ik heb er zelf ook geen zin meer in.”

Zijn naam in de media vindt de bakker gezien de gespannen situatie in Tunesië riskant, maar praten doet hij graag. Hij gebaart naar de lege houten pallets en de drie laatste balen meel in de hoek van zijn bakkerij. “Nooit weet ik van tevoren hoe veel er precies wordt geleverd. Soms maar een derde van het meel dat ik heb besteld. Of nog minder. Dus bak ik alleen nog gewone stokbroden. Al het andere, croissantjes, zoete broodjes of volkorenbrood, heb ik geschrapt. Terwijl ik daar juist het meest op verdien.”

Monia Tlili (52) sjokt met zweet op haar voorhoofd naar een plek in de schaduw. “Net anderhalf uur in de rij gestaan,” wijst ze op de plastic zak in haar hand, vol stokbroden. “En dan heb ik nog mazzel. Gisteren probeerde ik twee bakkers en kwam ik uiteindelijk met niets thuis.”

Opzeggen graandeal laat zich voelen

De bakker voelt zich net zo slachtoffer van het broodtekort in Tunesië als zijn klanten. De stijgende graanprijzen en -tekorten op de wereldmarkt als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn ook hier merkbaar. Nu Moskou het graanakkoord heeft opgezegd en de graansilo’s van Oekraïne onder vuur neemt en vernietigt, is er steeds minder graan te koop.

De Tunesische overheid heeft bovendien hoge schulden en te weinig geld om genoeg granen te importeren. Zelf produceert het land volgens de vakbond van agrariërs maximaal 10 procent van de hoeveelheid tarwe en gerst die nodig is om in de behoeften van de bevolking te voorzien. Tot overmaat van ramp zou de tarweoogst dit jaar met 60 procent zijn gekrompen door ernstige droogte.

President Kais Saied geeft graag de schuld aan ‘degenen die het land kwaad willen doen en zich over de rug van armen willen verrijken. Speculanten die tekorten creëren om de macht omver te werpen’.

De bakker in Le Kram vindt het ‘erg vaag en valse problemen’. Intussen ziet hij dat de ene na de andere collega stopt. “En zelf houd ik er ook mee op. Tien jaar geleden nam ik de zaak van mijn vader over om hem niet teleur te stellen. Foute beslissing, achteraf.”

Subsidie van de overheid

Voor stokbrood ontvangt hij een deel van de bakkerssubsidie van de Tunesische overheid. Daardoor kost zo’n brood slechts 6 eurocent. “Maar die subsidies worden steeds trager uitbetaald,” constateert de bakker. “Zo komen we in grote problemen.”

Naast brood subsidieert Tunesië ook andere basislevensmiddelen zoals koffie, suiker, melk en meel. Al die producten zijn bijna niet meer te vinden. Het Internationaal Monetair Fonds, waarvan het land financieel afhankelijk is, ziet de subsidies als een van de belangrijkste oorzaken van de financiële misère en heeft gezegd alleen nog geld te lenen als wordt gestopt met het subsidiëren van basisproducten. Maar president Saied wil dat niet en wijst daarom een nieuwe lening af.

Verstandig, vindt de bakker in Le Kram. “Ik heb vijftien mensen in dienst, moet elektriciteit betalen en heb een gezin te onderhouden. Anders kan ik er net zo goed meteen mee stoppen.”

Maximaal vijf broden per klant per dag, een noodmaatregel van veel bakkers, werkt niet voor het gezin van Monia Tlili. “Ik heb vijf opgroeiende kinderen in huis.”