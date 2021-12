Opstappen van populaire brexitminister is nieuwe klap voor Johnson

Vooral bij de meest rechtse flank van de Conservatieve Partij was Frost populair. Beeld REUTERS

Alsof de Britse premier Johnson niet al genoeg problemen had, stapte dit weekend ook nog zijn brexitminister op. In zijn ontslagbrief gaf David Frost aan ontevreden te zijn over de huidige brexitkoers van de regering en het niet eens te zijn met de strengere coronamaatregelen die Johnson dinsdag, ondanks hevige tegenstand vanuit zijn eigen partij, door het parlement loodste. Al zijn die maatregelen volgens veel wetenschappers inmiddels alweer achterhaald en te soft, gezien de razendsnelle verspreiding van de omikronvariant van het virus.

Vooral bij de meest rechtse flank van de Conservatieve Partij was Frost populair. In zijn ontslagbrief bedankte hij Johnson dat ‘brexit nu veilig is’, maar voegde daaraan toe dat het ‘nu voor de regering de uitdaging is om de kansen die dit biedt waar te maken’. ‘En je kent mijn zorgen over de huidige koers,’ voegde hij daaraan toe. Frost vindt bijvoorbeeld dat het Verenigd Koninkrijk zich te voorzichtig opstelt in het conflict met de EU over de omstreden status van Noord-Ierland binnen de brexitafspraken.

Toch frustreerde niet alleen zijn eigen portefeuille Frost. Ook uitte hij in zijn ontslagbrief de wens dat het VK een land zal worden met lage belastingen en veel vrije markt. Daarmee sprak hij indirect zijn ergernis uit over onder Johnson doorgevoerde belastingverhogingen. En over covidmaatregelen schreef hij: ‘Je nam een moedig besluit in juli om het land, ondanks aanzienlijke weerstand, weer te openen. Helaas is dat niet onomkeerbaar gebleken.’ Frost sprak zijn hoop uit dat de premier niet wordt verleid ‘tot het invoeren van dwangmaatregelen zoals elders’.

Dagelijks duizenden doden

Die hoop zou weleens ijdel kunnen zijn. Want de Britse zorgminister weigerde gisteren extra maatregelen voor kerst uit te sluiten, laat staan daarna. Het wetenschappelijke adviesorgaan van de overheid waarschuwde dan ook dat het aantal besmettingen zonder extra restricties later deze maand kan oplopen tot tussen de 600.000 en 2 miljoen per dag. En dan zouden er dagelijks 6000 Britten kunnen sterven aan covid.

Gezien de grote weerstand binnen zijn eigen partij zal Johnson echter niet happig zijn om iets af te kondigen dat ook maar in de buurt komt van een harde lockdown. Het opstappen van Frost bewijst hoe snel dit binnen de partij tot interne muiterij kan leiden. En wil Johnson aanblijven als premier, dan zal hij de steun van zijn partij moeten behouden.

Liz Truss, de huidige minister van Buitenlandse Zaken, neemt de taken van Frost over. Ze geldt als een loyale aanhanger maar van Johnson, maar wordt ook genoemd als zijn mogelijke opvolger.

Schandalen hebben de populariteit van Jonhson de afgelopen weken ernstig aangetast. Een dramatisch verlies voor zijn partij bij tussentijdse verkiezingen in een oerconservatief kiesdistrict ondergroef zijn positie donderdag nog verder. Dat hij nog niet is weggestuurd, lijkt vooral ingegeven door de gedachte dat in de huidige crisis een leiderschapswissel nog meer onzekerheid zou creëren.