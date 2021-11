Opsporingsbevel tegen Nederlanders die uit Spaans quarantaineverblijf ‘ontsnapten’

Dorp in regio Caceres, Spanje Beeld Getty Images

“Als een surrealistische film,” omschrijft burgemeester Manuel Mirón de ontsnapping tegen de Spaanse zender Antena3. De groep van veertien Nederlanders verbleef in een landhuis in het dorp Navas del Madroño, nabij de Portugese grens, toen een van hen ziek werd en positief testte. Vijf anderen bleken ook besmet, waarop ze dinsdag door de gezondheidsautoriteiten werden opgedragen het huis voor onbepaalde tijd niet te verlaten.

Bij een controle bleken de Nederlanders echter gevlogen – tot ontsteltenis en woede van de lokale autoriteiten. Tegen El Diario zei de minister van Volksgezondheid en Sociaal Beleid José Máría Vergeles zich donderdagavond grote zorgen te maken over de verdwenen toeristen. “Dit is een probleem voor de volksgezondheid.”

Het vermoeden bestaat dat de Nederlanders het land inmiddels al hebben verlaten. Dat moet volgens Vergeles dan wel met de auto zijn gebeurd: vanwege het opsporingsbericht waren de Nederlanders volgens hem niet meer door de paspoortcontrole op de luchthavens gekomen.

Spanje is vooralsnog grote uitbraken bespaard gebleven in de huidige coronagolf, die veel Europese landen weer dwingt tot maatregelen. Vanwege de ontsnapping zeggen de autoriteiten de coronasituatie in Navas del Madrono nauwlettend in de gaten te houden.