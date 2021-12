Oproep: wat is uw favoriete journalistieke verhaal?

September 2020: ondanks alles blijven winkelen in Chengdu, China. Beeld REUTERS

Een van de leukste non-fictieverhalen die ik ooit heb gelezen is dat waarin de Amerikaanse auteur David Foster Wallace in de jaren negentig een week meevaart op een cruiseschip. Het verhaal heet A supposedly fun thing I’ll never do again en die titel vat heel dat verhaal samen: de cruise moet een heerlijke vakantie zijn, voor een heleboel opvarenden is het dat ook, maar op metaniveau is het eigenlijk een vreselijk vreet- en ontspanfestijn in pasteltinten en het lijkt niet op The Love Boat.

Van recentere datum vind ik alles over corona van journalist en schrijver Peter Hessler in The New Yorker mooi. Hessler beschreef vorig jaar vanuit zijn woonplaats Chengdu in China de eerste lockdown en hij wist ook toegang te krijgen tot de markt in Wuhan waar het, coronagewijs, allemaal begon.

Hessler schrijft met een gekke combi van horror (eng virus, niemand op straat) en malligheid. Het lockdownverhaal begint bijvoorbeeld met de Chinese buren die dan maar een gigantische televisie laten thuisbezorgen.

Ook in deze krant staan natuurlijk een heleboel mooie verhalen. Een van de stukken die mij dit jaar zijn bijgebleven, ging over een man die op de Wallen woont in een appartement waarvan de muur is overwoekerd met schimmel. Het stuk sprak erg tot de verbeelding: de inkijk in het dagelijkse Wallenleven (de woning ligt boven de peeskamers), het conflict met de pandeigenaar, en dan de foto bij het verhaal met daarop die enorme, bruine schimmelvlek.

Waar leidt deze opsomming toe? Zo tegen het einde van het jaar, in de feestdagenmaand en met niet altijd zo’n feestelijke stemming in de maatschappij (corona) is het wellicht fijn om bij iets moois stil te staan. Daarom aan u deze oproep: wat vindt u het mooiste journalistieke verhaal dat u hebt gelezen?

Het is natuurlijk het leukst als het een verhaal van dit jaar is dat uit deze krant komt, maar het mag ook het mooiste stuk aller tijden zijn. En vertel er vooral bij waarom u het gekozen verhaal zo mooi of bijzonder vindt.

Uw bijdrage mag naar puntkomma@parool.nl onder vermelding van ‘mijn favoriete stuk’. De leukste inzendingen maken binnenkort kans op plaatsing op Het Hoogste Woord. De allerleukste inzending krijgt een totebag van Het Parool thuisgestuurd.