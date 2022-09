Oprichter Patagonia geeft zijn miljardenbedrijf weg: geld gaat naar bestrijden klimaatcrisis

Het Californische kledingbedrijf Patagonia draagt jaarlijks sowieso al een deel van de omzet af aan goede doelen. Beeld SOPA Images/LightRocket via Getty

Natuurlijk draagt Yvon Chouinard ook af en toe een stropdas, maar vaker is hij te zien in een blauw, rood, of groen blokjesoverhemd – zo eentje dat houthakkers dragen, in ieder geval in films. De 83-jarige Chouinard is echter geen houthakker, maar de oprichter van kledingbedrijf Patagonia. Geschatte waarde: 3 miljard dollar.

Oprichter zal hij voor altijd blijven, maar eigenaar van Patagonia is Chouinard niet langer. The New York Times berichtte woensdag dat de familie-Chouinard de aandelen van het Californische bedrijf heeft ondergebracht in twee speciaal daarvoor opgerichte fondsen. De opbrengst is bestemd voor duurzame projecten.

Jaarlijks moet zo’n 100 miljoen dollar aan dividend worden uitgedeeld – geld dat niet langer belandt in de zakken van de oprichter. Rouwig toont Chouinard zich hier tegenover The New York Times niet om. “In Forbes stond ik genoteerd als miljardair. Daar baalde ik echt enorm van. Ik heb geen miljard op de bank en ik rijd niet in een Lexus.” Chouinard, een fervent klimmer, stelt dat het geld terechtkomt bij mensen die ‘actief werken aan het redden van onze planeet’.

The Giving Pledge

Het weggeven van een miljardenbedrijf is hoe dan ook opmerkelijk – doe het maar eens – maar past tegelijkertijd bij Chouinard en het 49 jaar geleden opgerichte Patagonia. Het bedrijf is gericht op het maken van winst, daarover bestaat geen twijfel, maar draagt jaarlijks al 1 procent van de omzet af aan goede doelen. De verkochte truien, jassen en mutsen zijn duurzaam geproduceerd (en, toegegeven, behoorlijk aan de prijs).

Chouinard is zeker niet de enige rijke Amerikaan die zich bezighoudt met filantropie. Denk aan Bill en Melinda Gates, Warren Buffett en ‘The Giving Pledge’, waarbij superrijken toezeggen een groot deel van hun vermogen te schenken aan goede doelen. Maar Chouinard geeft in een keer een zeer groot bedrag weg.

Voor Chouinard een fijne gedachte: Forbes laat al weten hem niet langer als miljardair te zien.