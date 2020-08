Oppositieleider Wit-Rusland gevlucht naar Litouwen, dode bij protesten

Demonstranten in de hoofdstad Minsk. Beeld AP

Volgens de politie overleed de demonstrant nadat een explosief dat hij naar de politie wilde gooien af ging in zijn hand. Duizenden demonstranten gingen maandag weer de straat op omdat ze de uitslag van de verkiezingen, waarbij de zittende president Alexander Loekasjenko met grote meerderheid werd herkozen, aanvechten.

Oppositieleider Tichanovskaja stelt dat er op grote schaal fraude is gepleegd en dat Loekasjenko de verkiezingen in werkelijkheid dik heeft verloren. “Ze is aangekomen in Litouwen en is veilig,” zei Linas Linkevicius, minister van Buitenlandse Zaken, dinsdagochtend tegen persbureau AFP. EU- en NAVO-lid Litouwen, dat ook ooit deel uitmaakte van de Sovjet-Unie, heeft in het verleden al vaker onderdak geboden aan Wit-Russische en Russische oppositieleden.

Rubberkogels

Agenten probeerden demonstranten maandagavond in Minsk met traangasgranaten en rubberkogels in bedwang te houden. Er werden diverse arrestaties verricht.

Zondagavond kwam het ook al tot confrontaties tussen betogers en politie in Minsk en andere steden in Wit-Rusland, waarbij ook een demonstrant om het leven zou zijn gekomen en tientallen mensen gewond zouden zijn geraakt. Reuters meldde in de nacht van maandag op dinsdag dat het vermeende dodelijke slachtoffer zich inmiddels heeft gemeld. Nadat hij door de oproerpolitie flink was toegetakeld is hij naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij inmiddels uit ontslagen met een hersenschudding en diverse hechtingen.

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft maandag de onderdrukking van de demonstraties in Wit-Rusland veroordeeld en eist een ‘exacte’ telling van de uitgebrachte stemmen voor de verkiezingen. ‘Intimidatie en gewelddadige onderdrukking van vreedzame demonstranten horen niet thuis in Europa. Ik roep de Wit-Russische autoriteiten op ervoor te zorgen dat de stemmen bij de verkiezingen van zondag nauwkeurig worden geteld en gepubliceerd,’ zei ze in een bericht op haar Twitteraccount.

Beeld AP