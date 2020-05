Oppositie Suriname: ‘Kleinzoon Bouterse nam dozen uit stembureau mee’

ABOP-leider Ronnie Brunswijk bij het hoofdstembureau. Beeld ANP

Dat hebben de leiders van vier oppositiepartijen VHP, ABOP, NPS en Pertjajah Luhur donderdagmiddag gezegd op een speciale persconferentie bij de sporthal Anthony Nesty in Paramaribo. In de sporthal is het Centraal Hoofdstembureau gevestigd. Daar worden alle stemmen geteld aan de hand van de de processen-verbaal van 274 stembureaus

De situatie bij en in de sporthal is al dagen chaotisch. Leden van de oppositiepartijen waken er dag en nacht om te controleren of er niet gefraudeerd wordt. Dat leidt tot opstootjes.

Twee dozen

Woensdag op donderdag zagen waarnemers van de partijen dat twee dozen uit de sporthal werden meegenomen. ABOP-leider Ronnie Brunswijk kwam daarop zelf poolshoogte nemen. Hij verklaart dat in het kantoor van Mike Nerkust, voorzitter van het hoofdstembureau, processen-verbaal los lagen.

In de sporthal Anthony Nesty worden alle stemmen uit heel Suriname geteld. Beeld ANP

Walter Bouterse, kleinzoon van president Bouterse, was in de sporthal aanwezig om de dozen mee te nemen, verklaart Brunswijk. Ook waren er mensen die brandstof bij zich hadden om brand te stichten.

VHP-leider Chan Santokhi zei namens de oppositiepartijen dat de regering mensen stuurt om te ‘interveniëren in het democratische proces van tellen’. De partijen zeggen het vertrouwen op in de voorzitter van het hoofdstembureau.

Ingrijpen

Santokhi roept het Onafhankelijk Kiesbureau op in te grijpen. Ook de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), die buitenlandse waarnemers stuurde, is op de hoogte gesteld.

Vier dagen na de verkiezingen wacht Suriname nog altijd op de uitslag. De reden voor de vertraging is onduidelijk, maar het voedt de vrees voor fraude. Toch zijn vier partijen al in gesprek met elkaar over een nieuwe coalitie onder leiding van de VHP, de grote winnaar. Op basis van de voorlopige uitslag hebben deze partijen samen 33 van de 51 zetels in het parlement.

Stemmen tellen op het hoofdstembureau. Beeld ANP

De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) wordt de grote winnaar van de verkiezingen met waarschijnlijk 20 zetels. VHP-leider Santokhi voert gesprekken met de ABOP van Brunswijk (7 zetels), de Nationale Partij Suriname (4 zetels) en Pertjajah Luhur (2 zetels).

“Deze vier partijen willen de coalitie vormen,” zegt NPS-fractieleider Gregory Rusland. “Wij zijn bezig afspraken te maken. Wat er was, moeten we stopzetten. Dat is het beste voor de toekomst van Suriname.”

De Nationale Democratische Partij (NDP) van president Desi Bouterse, die 10 zetels (van de 16) verliest, is na tien jaar regeren veroordeeld tot de oppositie.