Opnieuw vreemde uitspraken Russische oud-president Medvedev: ‘Duitsland zal een Vierde Rijk uitroepen’

Dmitri Medvedev was in zijn tijd als president vrij gematigd, maar valt inmiddels op met extreme uitspraken. Beeld via REUTERS

Zo ook de avond van tweede kerstdag. De oud-president waagde zich op Telegram aan voorspellingen voor 2023: ‘Het Verenigd Koninkrijk keert terug in de Europese Unie, waarna de Unie zal instorten en Polen en Hongarije de westelijke regio’s van Oekraïne annexeren.’ En: ‘Duitsland zal een ‘Vierde Rijk’ uitroepen, waartoe Polen, Letland, Litouwen, Estland, Tsjechië, Slowakije, Roemenië en de ‘Republiek Kiev’ als satellietstaten zullen toetreden.’

Maar ook: ‘In de Verenigde Staten zullen als gevolg van een burgeroorlog de staten Californië en Texas onafhankelijk worden. Texas vormt een ‘staat van eenheid’ met Mexico. Elon Musk wordt tot president gekozen in het deel waar de Republikeinen het voor het zeggen krijgen.

Gek op Apple

Medvedev was in zijn tijd een tamelijk pro-westerse president, die gek was op gadgets van Apple en een uitstekende relatie had met zijn collega Barack Obama. Na de terugkeer van Poetin in het hoogste ambt, in 2012, werd hij opnieuw premier. Later kreeg Medvedev een speciaal gecreëerde functie: vice-voorzitter van de machtige veiligheidsraad. Met kerst kreeg hij nog een nieuwe post erbij: vicevoorzitter van de commissie van de militaire industrie.

“Weer een volstrekt zinloze baan,” stelt de onafhankelijke Russische politicoloog Majkl Naki op YouTube. Naki stelt dat Medvedev geen enkele politieke invloed meer heeft.

Maar zijn tirades tegen het Westen hebben op zijn minst de goedkeuring nodig van het Kremlin. En dus rijst de vraag: waarom? Volgens Naki is Medvedev altijd een bliksemafleider geweest voor Poetin. “Als er iets goed ging in Rusland, kwam dat door Poetin. Ging het fout, dan was premier Medvedev de kop van jut,” aldus Naki. Maar hoe autoritairder Poetin wordt, hoe meer Russen met weemoed aan Medvedev zullen terugdenken, denkt Naki. “En zelfs in het Westen zouden ze in Medvedev een alternatief voor Poetin kunnen gaan zien.”

Nazistische teksten

Om te voorkomen dat Poetin ‘daarvan over zijn theewater gaat’, doet Medvedev allerlei extreme uitspraken, zegt Naki. “Hij schrijft niet alleen nazistische teksten, maar begint ook lange, zwarte, leren jassen te dragen. Een duidelijke associatie (met de Duitse Gestapo, red.).”

Ondertussen gaat Rusland door met het bombarderen van steden en plaatsen in Oost- en Zuid-Oekraïne. Vooral rond de stad Bachmoet wordt nog zwaar gevochten.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov ging verder in op het onderhandelingsvoorstel dat Poetin tijdens kerst deed. Lavrov stelde de Oekraïners een ultimatum. Als ze niet snel ingaan op Poetins aanbod ‘zal het Russische leger de kwestie oplossen’.