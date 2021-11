Opnieuw student overleden tijdens ontgroening in België

Archiefbeeld. Beeld AFP

Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk, zo meldt het Openbaar Ministerie in de gelijknamige stad. Volgens lokale media zou de jongen in zijn slaap zijn overleden. Het is dus onzeker of zijn dood is veroorzaakt door de ontgroening.

Een arts heeft een onderzoek uitgevoerd in Gedinne in de provincie Namen, waar bijna driehonderd jongeren de nacht doorbrachten. “Het onderzoek is aan de gang om mogelijk strafrechtelijke aansprakelijkheid vast te stellen,” aldus het OM. Dinsdag wordt autopsie verricht.

De ontgroeningen vond plaats op een boerderij in Sart-Custinne, een deelgemeente van Gedinne. “Tijdens het eerste deel moesten de studenten een reeks opdrachten vervullen, zoals dierenvoeding eten of in een bad vol bloed gaan liggen,” volgens VRT NWS. “Er was geen alcohol tijdens de doop, maar die vloeide nadien wel rijkelijk.”

Aangedaan

Het slachtoffer zou na de activiteiten zijn gaan slapen. De volgende ochtend stelden zijn vrienden vast dat hij niet meer bij bewustzijn was, waarna een ambulance werd gebeld. Enkele aanwezige geneeskundestudenten hebben geprobeerd hem te reanimeren, maar dat mocht niet baten.

De studenten zouden erg aangedaan zijn door de gebeurtenissen en zijn opgevangen in een zaaltje, op initiatief van de burgemeester van Gedinne.

Afgelopen zomer werd bekend dat achttien leden van de Vlaamse studentenclub Reuzegom voor de rechter moeten verschijnen wegens een dodelijke ontgroening in Leuven, eind 2018. De 20-jarige student Sanda Dia overleed destijds na dertig uur vol vernederingen en afzien.

Ook in Amsterdam ligt de kennismakingstijd onder vuur vanwege excessen. Het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereniging (ASC/AVSV) legden hun ontgroeningen in september per direct stil na meldingen van mishandeling. Oudere studenten van de grootste studentenvereniging van Nederland zouden aspirant-leden onder meer hebben gestompt, getrapt en klappen in het gezicht hebben gegeven.