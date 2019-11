Opnieuw schietpartij in Walmart-winkel

Walmart filiaal in El Paso, Texas. Beeld AFP

Volgens persbureau AP gaat het om twee mannen en een vrouw. Over de aanleiding van de schietpartij en of de dader nog op vrije voeten is, is op het moment nog niets bekend. Direct nadat de melding van het incident binnenkwam bij de politie, gingen de nabijgelegen scholen dicht.

In augustus kwamen er 22 mensen om bij een schietpartij in een Walmart-winkel in El Paso, Texas. Naar aanleiding daarvan stopte de supermarktketen met de verkoop van munitie.